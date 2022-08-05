CHP'li İzel Zenginobuz üniversite sınavı öncesi soruları aldığını itiraf etti: Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım

31 Temmuz'da yapılan KPSS sonrası yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Yediiklim Yayınevi'nin deneme kitaplarında çıkan sorularla KPSS'deki soruların aynı olduğu iddiası sonrası ÖSYM Başkanı görevden alındı, KPSS iptal edildi, henüz yapılmamış olan oturumlar ise ertelendi. Ülke gündemi bu olayla çalkalanırken, CHP'li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

MECLİS TOPLANTISINDA ANLATTI

Gaziemir Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz, 2010'da girdiği üniversite sınavına günler kala bir arkadaşının gittiği dershanenin soruları önceden aldığını iddia etti. O dönem matematik alanında sınavı hatasız bitirdiğini belirtti.

"KAÇAK ÖĞRENCİ OLARAK DERSE GİTTİM"

İzel Zenginobuz'un açıklamalarının detayları şu şekilde: "Arkadaşlarım bana gelip, 'Bizim dershane mantık sorularıyla ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti.

"MATEMATİKTE FULL ÇIKARDIM"

İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor."