Sosyal girişimcilik zirvesi düzce etabı tamamlandı

Uluslararası bir proje olan Sosyal Girişimcilik Zirvesi'nin Düzce etabı yoğun katılımla tamamlandı.Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen etkinliğe 18 ülkeden sosyal girişimcilik konusunda çalışmaları olan gençler, Sosyal Girişimcilik Zirvesi Türkiye Koordinatörü İsmail Hilmi Adıgüzel ve davetiler katıldı.Zirvenin açılış konuşmasını yapan Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem , 4,5 aylık görev süresi içerisinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Düzce'mizin tanıtımını mümkün olan her platformda yapmak, Düzce'mizin faydasına yerel ve ulusal politikalar geliştirmek, görev süremiz boyunca en büyük hedeflerimiz arasında olacaktır. Göreve başladığımız günden bu yana boyunca daha çok Düzce'yi seven Genç Girişimciler olarak birbirimizi tanımak Düzce'yi tanımak ilişkilerimizi geliştirmek ve daha sağlam temeller üzerine oturan bir ekip olabilmeyi arzuladık. TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu olarak bu tarz programlarımızın ve Düzce'nin geleceğine katkı sağlayacak, sınırlarımızı ve seviyemizi daha yukarı taşıyacak projelere imza atacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.Sosyal Girişimcilik Zirvesi Türkiye Koordinatörü İsmail Hilmi Adıgüzel, sosyal girişimci nedir, sosyal girişimciliğin avantaj ve dezavantajları nelerdir gibi sorulara yanıt verirken birçok ülkede yapılan başarılı örneklere de sunumunda yer verdi.Zirvede konuşan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu , İsmail Hilmi Adıgüzel'in sunumundan çok etkilendiğini ifade ederek, benzer örneklemlerin Düzce'de de yapılabileceğini, sosyal girişimciliğin maddi ve manevi getirisinin daha yüksek olduğunu gözlemlediklerinin altını çizdi."Üniversite Sanayi işbirliği önem veriyoruz"DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 1,5 yıldan bu yana oda çalışmalarına ivme kazandırmaya gayret ettiklerini, Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarına önem verdiklerini ve bu çalışmalar neticesinde de birçok önemli adım attıklarını söyledi. Şahin, "11 Meslek grubundan 31 meclis üyemiz var. Biz oda olarak 10 meslek grubumuza projeler geliştirdik. Yine oda olarak Türkiye'de ilk olarak Bilim ve Teknoloji Komisyonunu kurduk. Bu aşamada Sayın Rektörümüz bize Teknopark'ta kuluçka merkezini verdi. Komisyonumuz çalışmalarına bu alanda devam ediyor. Oda olarak güçlü Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları kurduk. Arkadaşlarımız dinamik ve çok çalışkan. Arkadaşlarımızın tüm çalışmalarına destek vermeye çalışıyoruz ve çalışmalarının içinde olmaya çalışıyoruz. Bugün de burada olmaktan, dolu bir salona program yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliğini sağladık ama Kamu-Sanayi işbirliğini maalesef ki sağlayamıyoruz. Taleplerimiz kamu tarafında karşılıksız kalıyor. Savunma Sanayi Pilot Bölge ilan edilmesi, Jandarma Okulu gibi taleplerimiz maalesef ki kamu tarafından karşılık bulmadı. Bizler Düzce'nin gelişimi ve kalkınması için mücadele ediyoruz. Siz gençlere de bu noktada büyük görevler düşüyor. Sizlerin geliştireceği her projede bizler sizin yanınızda olacağız. Gönül rahatlığıyla odamıza gelebilir ve projelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Sunumlar öncesinde kürsüye çıkan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar , doktora tezinin girişimcilik üzerine olduğunu hatırlatarak konuya ne kadar yakın olduğunu ifade etti. Çakar, sosyal girişimciliğin değişen ekonomik trendler sayesinde yeni oluşan bir olgu olduğunu, bu olgu sayesinde ticari işletmelerin sosyal çalışmalara daha çok katılım sağladığını da sözlerine ekledi.Düzce Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi ve Eğitmen Engin Çavuş , Sosyal Girişimcilik ve Türkiye'de uygulanabilecek olumlu örnekler konusunda katılımcılara bilgiler aktardı.Toplantının son bölümünde ise 18 ayrı ülkeden gelen Sosyal Girişimciler, ülkelerindeki başarılı uygulamalar ve sonuçlarını katılımcılarla paylaştılar.Sosyal Girişimcilik Zirvesi Düzce Etabı, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu ve Düzce GGK Başkanı Ahmet Serdar Erdem'in Uluslararası Sosyal Girişimcilik Zirvesi Koordinatörü İsmail Hilmi Adıgüzel'e plaket takdim etmeleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE