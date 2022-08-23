İbreyi Musk'a döndüren iddia: "Twitter güvenlik hakkında yalan söylüyor!" - Son Dakika
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İbreyi Musk'a döndüren iddia: "Twitter güvenlik hakkında yalan söylüyor!"

23.08.2022 17:57
İbreyi Musk'a döndüren iddia: "Twitter güvenlik hakkında yalan söylüyor!"

Sosyal medya devi Twitter, güvenlik ile ilgili iddialarla sarsıldı. İddia, eski güvenlik şefinden geldi. İşte ayrıntılar...

Sosyal medya denince akla ilk gelen platformlardan birisi olan Twitter, son dönemde platform dışı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Şirketin Elon Musk ile girdiği satın alma girişimi ve sonrasında yaşananlar, hali hazırda şirket için birçok olumsuz durum oluşturmuştu. Şirket şimdi de önemli bir iddia ile gündem oldu.

Twitter'ın eski güvenlik şefine göre şirket, güvenlik uygulamalarını ihmal ediyor

Twitter, Elon Musk ile girdiği dava sürecinde iş insanını bir bakıma köşeye sıkıştırmıştı . Ancak Ocak ayında şirketten kovulan güvenlik şefi Peiter Zatko, rüzgarı tamamen tersine çevirecek bir iddia ortaya attı. Zatko'ya göre Twitter, geçmişte güvenlik ile ilgili sorumsuzca davrandığı dönemler oldu ve bunu gizledi.

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Zatko, Ocak ayında şirketten ayrılmasının nedenini şirketin güvenlik açıkları hakkında sessiz kalmayı reddetmesi olarak gösteriyor. Eski güvenlik şefi, Geçen ay Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Twitter'ı hissedarları aldatmakla ve belirli güvenlik standartlarını korumak için Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan bir şikayette bulundu.

İbreyi Musk'a döndüren iddia:

Geçtiğimiz günlerde Twitter, kullanıcıları etkileyecek bir güvenlik açığı ile sarsılmıştı. Şirket tarafından doğrulanan yeni ihlal, hackerların hesap bilgilerine kolayca erişmesini sağlıyordu. Öyle ki bu açık sayesinde bilgisayar korsanları, e-posta adresinin veya telefon numarasının ilişkili olduğu hesapları bulabilme imkanına erişmişti. Ancak sonrasında şirket, bu açığın giderildiğini söyledi.

İddia edildiği gibi Twitter, güvenlik sorunlarıyla alakalı bazı bilgileri hissedarlarından ve kullanıcılarından sakladıysa Elon Musk ile olan davanın durumu tamamen değişebilir. Şirket, Musk'ı satın almaktan vazgeçerek zor durumda bıraktığını ve kendine ekonomik olarak fayda sağladığını belirterek dava açmıştı.

İbreyi Musk'a döndüren iddia:

Elon Musk satın alma işleminden vazgeçmesini ise şirketin güvenlik, spam ve bot hesaplar hakkında gerçekleri paylaşmamasına bağlamıştı. Ancak Musk'ın kozunun iyi olmadığı ve Twitter'ın davayı kazanacağı konuşuluyordu. Ancak son iddialar doğruysa Twitter'ı zor günler bekliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İbreyi Musk'a döndüren iddia: 'Twitter güvenlik hakkında yalan söylüyor!' - Son Dakika

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