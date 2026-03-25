Bebekler neden sık uyanır? Uyku danışmanından kritik açıklama
Bebekler neden sık uyanır? Uyku danışmanından kritik açıklama

25.03.2026 15:25
Sosyal medya fenomeni ve uyku danışmanı Esra Şimşek Teymur, İyilik İyileştirir programında sunucu Metin Aydın'ın konuğu oldu. Uyku eğitimi sürecine dair önemli bilgiler paylaşan Teymur, bebeklerde en sık karşılaşılan sorunun sık uyanma olduğunu belirterek, ebeveynlere dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Uyku danışmanı Esra Şimşek Teymur, uyku eğitiminin detaylarını ve doğru bilinen yanlışları anlattı. Bebeklerin uyku düzeninin gelişim açısından kritik olduğunu vurgulayan Teymur, ebeveynlerin bu süreçte bilinçli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni ve uyku danışmanı Esra Şimşek Teymur, İyilik İyileştirir programında uyku eğitimi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzun yıllardır anne ve bebeklerle birebir çalışan Teymur, uyku düzeninin çocuk gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti.

"UYKU EĞİTİMİYLE İRLANDA'DA TANIŞTIM"

Uyku eğitimi sürecine nasıl başladığını anlatan Teymur, "Uyku eğitimi ile İrlanda'da tanıştım" dedi. Kurduğu platform aracılığıyla binlerce anneyle birebir çalıştığını belirten Teymur, bu süreçte güçlü bağlar kurduğunu ifade etti.

"1 HAFTADA DESTEK SİZ UYUMAYA BAŞLADI"

Kendi deneyimlerinden de örnek veren Teymur, "1 haftada uyku eğitimi tamamlandı ve oğlum desteksiz uyumaya başladı" diyerek sürecin doğru uygulandığında hızlı sonuç verebildiğini söyledi.

"EN BÜYÜK SORUN SIK UYANMA"

Bebeklerde en sık karşılaşılan probleme dikkat çeken Teymur, "En çok rastlanan problem bebeklerin sıklıkla uyanması" dedi. Ayrıca "Ağlatmadan uyku eğitimi demek, bebeğin hiç ağlamayacağı anlamına gelmiyor" sözleriyle yanlış bilinen bir noktayı da düzeltti.

"UYKU, BEBEKLER İÇİN GELİŞİMİN TEMELİ"

Uyku düzeninin çocuk gelişimindeki önemine vurgu yapan Teymur, "Uyku yetişkinler için dinlenme, bebekler için hem büyüme hem dinlenme hem de bilişsel becerilerin artmasına fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı. Babaların da bu süreçte annelere daha fazla destek olması gerektiğini belirtti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
