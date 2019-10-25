Son Dakika Haberleri: "Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı" semineri
Son Dakika Güncel 'Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı' semineri

"Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı" semineri

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde üniversite öğrencilerine "Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı" semineri verildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde üniversite öğrencilerine "Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı" semineri verildi.

Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu solonunda düzenlenen seminere, Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğretim görevlisi Furkan Koçak, Bilgisayar Teknolojisi öğretim görevlisi Ufuk Tanyeri, Salih Erdurucan ile Elektronik bölümü öğrencileri katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman Hamza Albayrak tarafından öğrencilere sosyal medya ve internet bağımlılığıyla başa çıkma yöntemleri anlatıldı.

Seminerde, sosyal ağlardaki zararlı içeriklerle mücadele yöntemleri, internet bağımlılığının zararları ve mücadele yöntemleri üzerine örnekler verildi.

Sosyal medya verileriyle ilgili istatistik bilgiler paylaşıldı, bilgi alışverişinde bulunuldu.

Nallıhan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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