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Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı - Son Dakika

Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı

02.02.2022 21:28

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan İrem Ay isimli genç kadın, eski eşi Berkan S.'nin kendisine işkence uyguladığı anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Olaydan sonra eski eşe tepki yağdı.

Sosyal medyada geniş bir çevre tarafından tanınan ve 35 binin üzerinde takipçisi olan İrem Ay isimli genç kadın, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirterek, Instagram hesabı üzerinden işkence anlarına ait fotoğrafları paylaştı.

YARALADIKTAN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Ay isimli kullanıcı, boşandığı eşi Berkay S. tarafından sistematik işkenceye maruz bırakıldığını söyleyerek takipçilerine yardım çığlığı attı. Eski eşi Berkay S.'nin kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra gülümseyerek başında beklediğini söyleyen genç kadın, skandal bir fotoğraf paylaştı.

ANNESİ CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Annesinin de cinayete kurban gittiği öğrenilen İrem Ay'a sadece dakikalar içerisinde sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu. İrem Ay'ın kardeşi Dilan Ay "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" dedi.

Sosyal medya gündemine damga vuran olay! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını paylaştı
Sosyal medya gündemine damga vuran olay! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını paylaştı
Sosyal medya gündemine damga vuran olay! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını paylaştı
Sosyal medya gündemine damga vuran olay! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını paylaştı
Sosyal medya gündemine damga vuran olay! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını paylaştı
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Instagram, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı - Son Dakika
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