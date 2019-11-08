Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde yaşayan Y.Ç.'nin sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığını tespit eden jandarma, harekete geçti. Gözaltına alınan Y.Ç., alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ