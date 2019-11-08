Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde yaşayan Y.Ç.'nin sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığını tespit eden jandarma, harekete geçti. Gözaltına alınan Y.Ç., alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Pazarcık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
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