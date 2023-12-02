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Spor yapan kızlarla ilgili uygunsuz içerik çeken yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

Spor yapan kızlarla ilgili uygunsuz içerik çeken yabancı uyruklu şahıs yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde spor yapan kızların videosuna uygunsuz içerik çekerek sosyal medyada paylaşan Kamerun uyruklu şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

02.12.2023 - 20:18,  Güncelleme: 22:03
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Sosyal medya hesabından uygunsuz video içeriği paylaşan Kamerunlu şüpheli, polis ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına aldı.

SPOR YAPAN KIZLARLA İLGİLİ UYGUNSUZ İÇERİK

27 Kasım tarihinde yabancı uyruklu bir şahıs, spor yapan kızların videosuna uygunsuz içerik çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada gündeme gelen video hakkında polis, inceleme başlattı.

Sosyal medyada uygunsuz video paylaşan Kamerunlu şüpheli yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Kimlik bilgilerine ulaşılan Kamerun uyruklu E.F.K.M.N. isimli şüpheli şahıs Beylikdüzü Gökevler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Video içeriğini çekerek uygunsuz paylaşımlar yapan şahıs hakkında ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içerikli paylaşım yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada uygunsuz video paylaşan Kamerunlu şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Göçmen Kaçakçılığı, Gözaltı, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor yapan kızlarla ilgili uygunsuz içerik çeken yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
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