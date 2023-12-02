Sosyal medya hesabından uygunsuz video içeriği paylaşan Kamerunlu şüpheli, polis ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına aldı.
27 Kasım tarihinde yabancı uyruklu bir şahıs, spor yapan kızların videosuna uygunsuz içerik çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada gündeme gelen video hakkında polis, inceleme başlattı.
Kimlik bilgilerine ulaşılan Kamerun uyruklu E.F.K.M.N. isimli şüpheli şahıs Beylikdüzü Gökevler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Video içeriğini çekerek uygunsuz paylaşımlar yapan şahıs hakkında ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içerikli paylaşım yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Spor yapan kızlarla ilgili uygunsuz içerik çeken yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika