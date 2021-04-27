Sosyal mesafeli tatilde tercih 'kiralık araçlar' - Son Dakika

Sosyal mesafeli tatilde tercih 'kiralık araçlar'

27.04.2021 11:13
Sosyal mesafeli tatilde tercih 'kiralık araçlar', System.String[]

Pandemi sürecinde bulaş riskinin getirdiği çekinceler, ulaşımda toplu taşıma yerine kiralık araçları öne çıkardı.

Pandemi sürecinde bulaş riskinin getirdiği çekinceler, ulaşımda toplu taşıma yerine kiralık araçları öne çıkardı. Araç kiralamanın yaz aylarıyla birlikte daha da ivme kazanması beklenirken, yerli araç kiralama şirketi TurMobil'in Yönetim Kurulu Başkanı Turan Mutlu, "Kiralık araçlar yalnızca şehir içi ulaşımın değil, sosyal mesafeli tatil planlarının da parçası haline geldi" dedi.

Pandemi sürecinde sosyal hayatın en çok etkilenen alanlarından biri ulaşım oldu. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği ve araştırma şirketi Nielsen iş birliğiyle hazırlanan bir rapora göre, 2020 yılında 39,6 milyar lira büyüklüğe ulaşan sektör, filosuna son bir yılda 57 bin 500 yeni araç kattı. Özellikle 2021 itibarıyla daha da yaygınlaşan araç kiralamanın yaz aylarının yaklaşmasıyla ciddi bir ivme kazanacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan araç, karavan, transfer ve tekne kiralama şirketi TurMobil'in Yönetim Kurulu Başkanı Turan Mutlu, "Kiralık araçlar yalnızca şehir içi ulaşımın değil, sosyal mesafeli tatil planlarının da parçası haline geldi. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle tatil rotaları yurt dışından yurt içine çevrilirken, uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının yerini de kiralık araçlar ve VIP araçlar ile transferler alıyor" dedi.

"KİRALIK KARAVAN,  TRANSFER VE KATAMARANLARA İLGİ ARTTI"

Yeni normalin trendleri arasında yer alan izole tatilin, araç kiralama alışkanlıklarını da etkilediğini belirten Turan Mutlu, "Kalabalıktan uzak ve izole alanlarda, sevdikleriyle birlikte belirleyecekleri lokasyonlarda tatil yapmak, geçtiğimiz yılın yaz aylarından bu yana tatilcilerin öncelikli tercihi. Üstelik bu eğilim, henüz pandemiyle yaşama sürecinde olduğumuz bir dönemde ivme kazandı. Şimdi ise bir yılı aşkın süredir tedbirlerle yaşamaya alışmış ve virüsten kendimizi nasıl koruyacağımızı daha iyi öğrenmiş durumdayız. Bu sebeple izole bir tatile önceki yıldan çok daha geniş bir kitlenin yöneleceğini söyleyebiliriz. Öte yandan kiralık araç tercihleri de çeşitleniyor. İnsanlar uzun süre evlerinde kaldıklarından, doğayla iç içe olabilecekleri planlar yapıyor. Bu da özellikle karavan,  tekne ve katamaran kiralamaya olan ilgiyi artırıyor. Bunun yanında online olarak rezervasyon hizmeti sunduğumuz VIP araçlar ile transfer hizmetine olan taleplerin de pandemi döneminde de ciddi bir ivmelenme yaşadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

TÜM ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Turan Mutlu, pandemi sürecindeki pek çok alışkanlık gibi araç kiralamanın da ciddi bir dijital dönüşüm içerisinde olduğuna dikkat çekerek sundukları online araç kiralama hizmetlerine değindi:

"TurMobil olarak online platformumuzda tüm ulaşım çözümlerini ilk kez tek çatıda topladık ve tek tıkla ulaşılabilir hale getirdik. Bu alanda Türkiye'de araç kiralama, karavan, katamaran kiralama ve özel VIP araçlar ile transfer hizmetlerini bir arada sunan tek şirketiz. İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), İstanbul (Hilton Bosphorus), Ankara, İzmir (Adnan Menderes Havalimanı), Antalya, Dalaman, Bodrum, Trabzon Havalimanı ve Fethiye'de bulunan kiralama ofislerimiz aracılığıyla da hizmet veriyor, tüm hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak sunduğumuz kara ve deniz ulaşım araçlarıyla her türlü ihtiyaca yanıt veriyoruz. Türkiye'nin 9 noktasında, 2 binden fazla araca sahip geniş filomuzun yanı sıra, karavan ve katamaranlarımızla hızla büyümeye devam ediyoruz. Üstelik bu alanlarda da ilklere imza atıyoruz. TurMobil Sailing, bugün Türkiye'nin hatta Avrupa'nın katamaran filosuna sahip tek charter şirketi. TurMobil Karavan ise ülkemizde online olarak karavan kiralama hizmeti sunan ilk şirket."


Sosyal mesafeli tatilde tercih 'kiralık araçlar'
Sosyal mesafeli tatilde tercih 'kiralık araçlar'
Sosyal mesafeli tatilde tercih 'kiralık araçlar'
Sosyal mesafeli tatilde tercih 'kiralık araçlar'

İstanbul, Türkiye, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal mesafeli tatilde tercih 'kiralık araçlar' - Son Dakika


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