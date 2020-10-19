Soylu: "15 Temmuz, sonrasındaki 4 yılda yaptıklarımızla bir bütündür" - Son Dakika

Soylu: "15 Temmuz, sonrasındaki 4 yılda yaptıklarımızla bir bütündür"

19.10.2020 14:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. (1)

"Muhtarımızı seçmemize izin verdiler ama bu ülke başbakan seçince rahatsız olup idam ettiler. Cumhurbaşkanımızı zaten yıllarca seçtirmediler. Yaklaşık 200 yıllık anayasa mazimiz vardı. Ona rağmen darbe anayasalarını başımıza bekçi diye diktiler"

"Birileri bu süreçleri önemsenmeyebilir. Olan biteni tesadüfle veya siyasetle açıklayabilir. Ama bu hal, çok ciddi bir planlamanın, daha doğrusu, bu milletin Cumhuriyetle beraber yeniden ayağa kalkmaması için dikkatlice takip edilmiş acımasız bir stratejinin ürünüdür. 15 Temmuz'a kadar bu stratejiyi de ısrarla takip ettiler her fırsat bulduklarında. 15 Temmuz ve sonrasını bence bu açıdan iyi değerlendirmek lazım"

"15 Temmuz, sadece sokağa çıkıp Milli İrade'yi savunduğumuz tek gecelik bir karşı çıkış değildir. 15 Temmuz, sonrasındaki 4 yılda yaptıklarımızla bir bütündür"

" (Kayyum atanan belediyeler) Birileri belediyeleri terör örgütünün bayisi gibi kullanırken biz karşıdan bakamazdık. Milletin çoluk çocuğunu dağa kaçırmak için kılavuzluk ederlerken biz karşıdan bakamayız, bakmadık da."

Soylu: 15 Temmuz, sonrasındaki 4 yılda yaptıklarımızla bir bütündür
Soylu: 15 Temmuz, sonrasındaki 4 yılda yaptıklarımızla bir bütündür
Soylu: 15 Temmuz, sonrasındaki 4 yılda yaptıklarımızla bir bütündür
Soylu: 15 Temmuz, sonrasındaki 4 yılda yaptıklarımızla bir bütündür

Muhtarlar Günü, Süleyman Soylu, 15 Temmuz, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soylu: '15 Temmuz, sonrasındaki 4 yılda yaptıklarımızla bir bütündür' - Son Dakika

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