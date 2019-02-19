Son Dakika Haberleri: Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Görüştü

Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Görüştü

34 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştü.

Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Görüştü, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştü.

Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Dimitris Avramopoulos ile Çırağan Sarayı'nda basına kapalı olarak yaklaşık 45 dakika görüştü.

Alınan bilgiye göre Soylu, Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin önemli unsurlarından biri olan göç yönetimi alanında Budapeşte Süreci'nin sağladığı ilişkiler platformunu çok kıymetli bulduğunu ifade etti.

Göç yönetimi alanında ortak sorunları ve örtüşen çıkarları olan taraflar olarak, AB ve Türkiye işbirliğinin gerek ikili düzlemde gerekse uluslararası platformlarda etkin biçimde sürmesini önemsediklerini belirten Soylu, etkin bir işbirliğinin en önemli ihtiyacının, tarafların birbirlerinin sorunlarını en iyi şekilde anlaması ve karşılıklı anlayış ruhu içinde davranması olduğunu söyledi.

Soylu ve Avramopoulos görüşmesinde, "Suriyeli sığınmacılar ve18 Mart Mutabakatı" ile "yasa dışı göçle mücadele" konuları ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Türkiye, Süleyman Soylu, Avrupa Birliği, Politika
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