Soylu: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını hep beraber diziyoruz" - Son Dakika
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Soylu: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını hep beraber diziyoruz"

27.04.2022 20:47

Güvenlik Korucuları ile iftar programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen'in konuşması Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin konuşması Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması İçişleri Bakanı...

Güvenlik Korucuları ile iftar programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen'in konuşması

Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin konuşması

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hediye takdimi BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de, Güvenlik Korucuları ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. (5)

Soylu: Büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını hep beraber diziyoruz
Soylu: Büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını hep beraber diziyoruz
Soylu: Büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını hep beraber diziyoruz
Soylu: Büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını hep beraber diziyoruz

YORUMLAR
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Bakan Dönmez: '2023'ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz' Bakan Dönmez: '2023'ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz' BAKAN DÖNMEZ 2023'TEN SONRA YENİ TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ BAKAN DÖNMEZ 2023'TEN SONRA YENİ TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soylu: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını hep beraber diziyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soylu: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını hep beraber diziyoruz" - Son Dakika
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