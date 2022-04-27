Güvenlik Korucuları ile iftar programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen'in konuşması
Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin konuşması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hediye takdimi BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de, Güvenlik Korucuları ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. (5)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını hep beraber diziyoruz' - Son Dakika