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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta Gaziler Günü programında konuştu: (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta Gaziler Günü programında konuştu: (1)

19.09.2021 15:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz aslında yarının kitaplarında yazacak destanları, bugünden şehitlerimizle, buradaki gazilerimizle birlikte yazıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz aslında yarının kitaplarında yazacak destanları, bugünden şehitlerimizle, buradaki gazilerimizle birlikte yazıyoruz." dedi.

Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sivas'ta bir düğün salonunda düzenlenen programda, gazilerin bulunduğu masaları tek tek gezerek günlerini kutladı.

Gazilere ve şehit ailelerine hitap eden Soylu, tüm şehitlere ve ebedi dünyaya göç eden gazilere, Allah'tan rahmet diledi.

Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle ve şehit aileleriyle bir araya gelmenin, hasret gidermenin onurunu yaşadığını ifade eden Soylu, Gaziler Günü'nün olmasına vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve diğer tüm gazilerin huzurunda saygıyla eğildiğini dile getirdi.

Konuşması sırasında duygulanan Soylu, "Ne yapsak sizin evlatlarınızın bu ülkeye yaptıklarının karşılığını bizim ödeyebilmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Soylu, bu topraklarda milletin nezdinde şehitlere ve gazilere saygının her zaman yüksek olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Ancak bunu devlet nezdinde eskisinden çok daha yüksek bir seviyeye taşıyan, bunu bir anlayış haline getiren, devleti şehit aileleri ve gazilerimizin emrine veren tarihimizi unutmayalım. Sadece Anadolu topraklarındaki gazilerimizi ve şehitleri değil, ta Orta Asya'yı hatırlayalım. Balkanlar'ı, Orta Doğu'yu, nerede huzur, nerede İ'la-yi Kelimetullah'ı orada hakim kılmaya çalışmışsak orada bu Anadolu insanını var etmeye çalışan, oraya dokunan, Balkanlar'da köprü yapan, tamir eden, restore eden, Kutadgu Bilig'den Orta Asya'daki bütün eserlerimize uzanan, dünyanın neresinde ecdadımızın yaptığı cami varsa ona Anadolu topraklarından tekrar nefes veren, Çanakkale'yi gençlerimizle, insanlarımızla buluşturan, hasret kaldığımız tarihimizle bizi tekrar bir araya getiren kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile dün gece konuştuğumuzda Sivas'ta Gaziler Günü'nde birlikte olacağımızı söylediğimde 'Benim Kurtuluş Savaşı'mın kahraman şehrine selam, gazilerimize de hem muhabbetlerimi hem de emirlerinde olma dileklerimi ilet.' dedi."

Soylu, tarih kitaplarında yazan kahramanlıkların hepsinin tekrar yaşandığını dile getirdi.

"Biz aslında yarının kitaplarında yazacak destanları bugünden şehitlerimizle, buradaki gazilerimizle birlikte yazıyoruz" diyen Soylu, "Şehitlik ve gazilik hem bu milletin ruhudur hem bu milletin temsil ettiği değerler, rahmani değerlerdir. Onun için savunulmak durumunda olan değerlerdir. Bu milletin gazasında gaza vardır, gaza ehli vardır, gaza bizim inancımızda ganimet kazanmak için çıkılan sefer değildir. İslam için çıkılan, bu dünyaya adaleti, hakkı, merhameti, iyilik medeniyetini yaymak için çıkılan seferlerdir." diye konuştu.

(Sürecek)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta Gaziler Günü programında konuştu: (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta Gaziler Günü programında konuştu: (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta Gaziler Günü programında konuştu: (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta Gaziler Günü programında konuştu: (1)

19 Eylül Gaziler Günü, Süleyman Soylu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta Gaziler Günü programında konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta Gaziler Günü programında konuştu: (1) - Son Dakika
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