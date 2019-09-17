Soylu: "Türkiye çok acılar çekerek buralara gelmiştir"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıldönümü Anma Programına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Soylu: "PKK'yı bitirme noktasına geldik" Hakim karşısına çıkan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın cesedinin olabileceği yeri açıkladı İmamoğlu'nun talimatıyla, İETT yöneticileri sahaya inerek vatandaşlarla yolculuk yaptı Son Dakika: Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yapılan bombalı saldırıyı Taliban üstlendi