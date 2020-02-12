Sözcü Aksoy: Jeffrey, ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözcü Aksoy: Jeffrey, ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı - Son Dakika

Sözcü Aksoy: Jeffrey, ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal arasındaki görüşmeye ilişkin, "Jeffrey, ABD'nin NATO mütteki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı" dedi.

Sözcü Aksoy: Jeffrey, ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal arasındaki görüşmeye ilişkin, "Jeffrey, ABD'nin NATO mütteki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li James Jeffrey ile Bakan Yardımcısı Sedat Önal arasında gerçekleşen görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Aksoy, görüşmede James Jeffrey'in Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısı nedeniyle şehit olan 5 asker için ABD hükümetinin taziyelerini ilettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Jeffrey, ABD'nin NATO mütteki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İdlib'de sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İdlib'de Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiğimiz önemi vurguladı. Görüşmede ayrıca, sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye sorununun diğer boyutları ele alındı. Bu alanlarda uluslarası toplumun aktif bir rol oynaması gerektiğinin altı çizildi."

Selen YALAZ/ANKARA, -


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:04:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sözcü Aksoy: Jeffrey, ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]