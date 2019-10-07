Son Dakika Haberleri: Sözen'den, ABD Büyükelçiliği'ne kınama
Son Dakika Güncel Sözen'den, ABD Büyükelçiliği'ne kınama

Sözen'den, ABD Büyükelçiliği'ne kınama

1 saat önce

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ABD Büyükelçiliği'nin resmi twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenmesine tepki gösterdi.

Sözen'den, ABD Büyükelçiliği'ne kınama, System.String[]

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ABD Büyükelçiliği'nin resmi twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenmesine tepki gösterdi.


Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ABD Büyükelçiliği'nin resmi twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesini kınayarak paylaşımı yapan ve beğenenlerin Türkiye düşmanı olduğunu aktardı. Başkan Sözen, "Hain, alçak, şeref yoksunu FETO firarisi Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında yaptığı seviyesiz paylaşımından dolayı lanetliyoruz. Bu alçakça paylaşımı beğenen ABD Büyükelçiliği'ni de kınıyoruz. Bu paylaşımı yapanlar, bu paylaşımı beğenenler terbiyeden nezaketten nasiplerini almamış Türkiye düşmanlarıdır. Bunlar Türkiye'yi kuşatmanın önündeki en büyük engeli bilge lider Devlet Bahçeli'yi görüyorlar. Çünkü Bahçeli 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminden sonra ülkenin bekası için bütün siyasi kaygıları bir tarafa bırakarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük destekler sunmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye hayali ile yanıp tutuşan başta Pensilvanya canavarı olmak üzere içte ve dışta bütün şer güçlerin heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Ülkenin birliği bekası söz konusu olunca dik duruşu ve öngörüsü ile bütün hain tuzakları bertaraf etmiştir. Bütün bunları yaparken hiç bir mevki ve makamı istememiş, Cumhurbaşkanımıza şartsız destek sunmuştur. Bahçeli'nin büyük destek ve çabası ile Erdoğan'sız Türkiye hayaline kavuşamayanlar, Türkiye'ye ayrıştırmayı beceremeyenler şimdiden Bahçeli'siz bir MHP ve dolayısıyla bir Türkiye hayalinin peşine düşmüşlerdir. Bu hain alçak şer odakları amaçlarına ulaşamayacak, hevesleri kursaklarında kalacaktır. Allah, ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele veren Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye sağlıklı uzun ömürler nasip etsin" dedi. - DİYARBAKIR

Amerika Birleşik Devletleri, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
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