SP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI'NIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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SP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI'NIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

17.01.2023 10:27

BURDUR'da Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Eroğlu'nun 27 Aralık'ta yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BURDUR'da Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Eroğlu'nun 27 Aralık'ta yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 27 Aralık'ta Şirinevler kavşağında meydana geldi. SP Burdur Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Eroğlu (31) yönetimindeki 32 E 3767 plakalı otomobil ile İsmail Karaca'nın (37) kullandığı 15 AAE 474 plakalı TIR kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyl olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hüseyin Eroğlu'nu Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atladdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı mobese görüntüsünde şehir merkezinden Sanayi kavşağı istikameteine seyir halindeki TIR'ın kavşakta Hüseyin Eroğlu yönetimindeki otomobile çarpması yer aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan diğer kazanın görüntüsünde ise kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobille, aynı yönde ilerleyip kavşakta duramayan başka bir otomobilin çarpması yer aldı.

Kaynak: DHA
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SP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI'NIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA SP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI'NIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

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SON DAKİKA: SP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI'NIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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