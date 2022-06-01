SpaceX'in Mars yolculuğuna bir darbe daha!

SpaceX, yeni nesil roketini uzaya göndermek için gün sayarken, Federal Havacılık İdaresinden (FAA) izin almaya çalışıyor. Uzun zamandır bu izin için bekleyen şirket, gerekli araştırmalar gerekçe gösterilerek birkaç kez erteleme ile karşılaştı. SpaceX, yeni nesil roketi ile Mars yolculuğu için biraz daha bekleyecek gibi görünüyor.

SpaceX, yeni fırlatma için 13 Haziran'ı bekleyecek!

SpaceX'in Starship roketinin merakla beklenen ilk yörünge uçuşu için bir türlü fırlatma gerçekleştirilemedi. Salı günü toplanan FAA, önerilen görevin Programatik Çevresel Değerlendirmesini (PEA) tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu açıkladı.

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FAA'nın geçen sonbaharda başlattığı değerlendirme, SpaceX'in fırlatılmasının kamu güvenliği veya çevre için herhangi bir tehlike oluşturup oluşturmayacağını araştırıyor. Bunların yanı sıra ulusal güvenlikle ilgili şüpheler de kurumun araştırdığı noktalar arasında.

FAA'nın incelemesinin sonucunu 31 Mayıs'ta yayınlaması bekleniyordu. Ancak yaşanan gecikmelerden ötürü, incelemenin en erken 13 Haziran'a kadar hazır olacağı belirtildi. Kurumun internet sitesinde çeşitli devlet daireleri ile istişareleri tamamlamak ve süreç boyunca gönderilen 17.000'den fazla kamu yorumunun tamamını incelemek için fazladan zamana ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

FAA bu incelemeler sonucunda, SpaceX'in Starship'i Teksas'taki Starbase tesisinden fırlatıp fırlatamayacağını belirleyecek. Aksi takdirde SpaceX'in roketi fırlatmak için bin 600 kilometre uzaklıktaki Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne taşıması gerekecek.

SpaceX ve NASA, yeni roket ile Ay ve Mars görevleri planlıyor. Bunların öncesinde ise Starship'in ilk yörünge test uçuşuna çıkması gerekiyor. Dünya'nın yörüngesine çıkılacak olan test uçuşunun yaklaşık olarak 90 dakika sürmesi bekleniyor.

SpaceX araçlarının birden fazla kullanımı için Starship'in yere indirilmesini hedefliyor. Böylece maliyetleri düşürmeyi planlayan şirket aynı zamanda daha sık aralıklar ile fırlatma gerçekleştirebilmeyi umuyor. Eğer 13 Haziran'da gerekli izinler çıkarsa, SpaceX yeni roketini Temmuz ya da Ağustos aylarında uzaya göndermeyi planlıyor.

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