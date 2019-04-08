Spd, Berlin'de Bayrak Yakmaya Ceza Öngören Tasarı Hazırlıyor
51 dakika önce
ANCAK SPD'nin Berlin Eyalet Hükümeti ortakları Yeşiller ile Sol Parti tasarıya sıcak bakmıyor ve tasarıya destek vermeyeceklerini açıkladı.
ANCAK SPD'nin Berlin
Eyalet Hükümeti ortakları Yeşiller ile Sol Parti tasarıya sıcak bakmıyor ve tasarıya destek vermeyeceklerini açıkladı. İki parti, bu konuda yasaya ihtiyaç olmadığını savunuyor.
SPD Adalet Politikaları Sözcüsü ve Berlin Eyalet Meclis milletvekili Sven Kohlmeier ise başka ülkelerin sembollerinin ve bayraklarının Berlin'de yakılmasına, hakarete uğramasına izin veremeyeceklerini belirterek üzerinde çalışılan yasa tasarısını savundu. Geçen yıl Berlin'in Neukölln ilçesinde ve Brandenburg Kapısı
önünde yapılan İsrail
karşıtı gösterilerde İsrail bayrakları yakılmıştı. Bu olay Berlin'de büyük tepkilere yol açmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:06
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