Spilkent Projesi'nde İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

14.11.2025 16:54
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgut Özal Mahallesi'nde devam eden Spilkent Toplu Konut Projesi şantiye alanını ziyaret etti. Proje, Manisa'nın konut ihtiyacına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve hızla ilerliyor.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı devam eden Spilkent Toplu Konut, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Projenin yüklenici firma yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi alan Dutlulu, Spilkent'in Manisa'nın konut ihtiyacına yönelik atılan en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde yürütülen Spilkent Toplu Konut Projesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, proje kapsamında yapımı süren örnek konutu ve şantiye sahasını yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Projenin hem bölgeye hem de kente yeni yaşam alanları kazandıracağını belirten Başkan Dutlulu, hedeflerinin vatandaşların konut ihtiyacına yönelik çözüm üretmek olduğunu aktardı.

Dutlulu, çalışmaların planlanan takvimin önünde, hızlı bir şekilde sürdüğünü dile getirerek, "Örnek dairede de gördüğümüz gibi hem şehir planlamasına hem de yaşam kalitesine uygun bir yapı ortaya çıkıyor. Hak sahiplerimize konutlarını zamanında teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi olarak, halka uygun fiyatlı ve nitelikli konutlar kazandırmak amacıyla yeni projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
