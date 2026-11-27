SPK, 12 Aralık 2024 tarihli 2024/56 sayılı bülteninde, yurt dışından sunulan izinsiz finansal hizmetlerle bağlantılı 108 internet adresine erişim engeli getirdi. Listede prop trading sektöründe faaliyet gösteren BEM Funding'in bemfunding.com, checkout.bemfunding.com ve dashboard.bemfunding.com adresleri de yer aldı. Aynı bültende BrightFunded ve LionFunded gibi benzer iş modeliyle faaliyet gösteren şirketlerin internet adresleri de bulunuyordu. Ancak erişim engeli kararının üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen BEM Funding'in faaliyetlerini ve dijital pazarlama çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor.

ERİŞİM ENGELİNDEN SONRA YENİ ALAN ADLARI KAYDEDİLDİ

BEM Funding, Kasım 2026 itibarıyla internet sitesinde yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Şirketin güncel tanıtımlarında "NOLIMITS" promosyon koduyla yüzde 40'a varan indirim fırsatı sunuluyor. Alan adı kayıt verilerine göre bemfunding.net ve bem-funding.com adresleri, SPK'nın erişim engeli kararından yaklaşık 10 ay sonra, 24 Ekim 2025 tarihinde kaydedildi. Söz konusu adresler kullanıcıları BEM Funding'in ana internet sitesine yönlendirirken, incelenen SPK erişim engeli listelerinde bu iki yeni alan adına rastlanmadı. Bu durum, erişim engeli kararlarının ardından alternatif internet adreslerinin kullanılmaya başlanması açısından dikkat çekiyor.

EN ÇOK KAZANAN KULLANICILAR ARASINDA TÜRKİYE BAYRAKLARI ÖNE ÇIKIYOR

BEM Funding'in internet sitesinde yer alan "en çok ödül alan trader" bölümünde Türkiye bayraklı kullanıcıların ağırlığı dikkat çekiyor. Şirketin ana sayfasında gösterilen sekiz kullanıcıdan beşi Türkiye bayrağıyla listeleniyor. Bu kullanıcıların belirtilen üyelik başlangıç tarihleri Haziran 2024 ile Şubat 2025 arasında değişiyor. Dolayısıyla listede yer alan bazı kullanıcıların SPK'nın Aralık 2024'teki erişim engeli kararından sonra platforma katıldığı anlaşılıyor. Aynı erişim engeli kararında adı geçen BrightFunded'ın internet sitesinde de en yüksek ödül alan kullanıcılar arasında Türkiye bayraklı hesaplar öne çıkıyor. Şirketin ana sayfasında gösterilen ilk iki kullanıcının Türkiye bayrağıyla listelendiği görülüyor.

TÜRK YOUTUBER'LAR İNDİRİM KODLARIYLA BEM FUNDİNG'İ TANITIYOR

SPK'nın erişim engeli kararına rağmen BEM Funding'in Türkiye'deki sosyal medya tanıtımları da devam ediyor. Türkçe içerik üreten YouTube kanallarında şirketin hizmetleri ve indirim kampanyaları izleyicilere tanıtılıyor. Fintek Mustafa adlı kanalın 8 Kasım 2026 tarihli içeriğinde "FINTEK", Cult Trading kanalının 15 Ekim 2026 tarihli tanıtımında ise "CULT" indirim kodu paylaşıldı.

Kodak ve wui adlı kanallarda 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde yayımlanan videolarda da kullanıcıları doğrudan checkout.bemfunding.com adresine yönlendiren bağlantılar yer aldı. BEM Funding'in ortaklık programında içerik üreticilerine ve iş ortaklarına yönlendirdikleri kullanıcılar üzerinden ömür boyu yüzde 10'a kadar tekrarlayan komisyon kazanma imkanı sunuluyor. Ancak söz konusu YouTube kanallarının bu program kapsamında ödeme alıp almadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

FİNANSAL LİSANS YERİNE "EĞİTİM YAZILIMI" MODELİ

BEM Funding'in kurumsal yapısında Dubai merkezli Bex Software Development LLC-FZ ile 2026 yılında Saint Lucia'da kurulan BEM Ltd adlı şirketler yer alıyor. Firma, internet sitesinde herhangi bir finansal düzenleyici kurumdan lisans aldığını öne sürmüyor. Şirketin sunduğu hizmetler, geleneksel bir aracı kurum hesabı yerine değerlendirme süreçleri ve işlem simülasyonları içeren bir prop trading modeli üzerinden pazarlanıyor. Satış koşullarında ürünler "iadesiz eğitim yazılımı" olarak tanımlanırken, şirketin likidite sağlayıcısına ilişkin açık bir bilgi paylaşılmıyor. Bu iş modelinde kullanıcılar, belirli ücretler karşılığında değerlendirme programlarına katılıyor ve şirketin belirlediği işlem hedeflerini tamamlamaya çalışıyor. Söz konusu faaliyetlerin sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki hukuki niteliği ise sunulan hizmetin içeriğine göre değerlendirilmesi gereken bir konu.

TRUSTPİLOT SAHTE YORUMLARI KALDIRILDI, GÜVENLİK NOTU DÜŞÜRÜLDÜ

BEM Funding'in kullanıcı değerlendirmelerinde de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Çevrim içi değerlendirme platformu Trustpilot, BEM Funding sayfasındaki genel puanı platform kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle gizledi. Trustpilot ayrıca şirket hakkında yayımlanan çok sayıda sahte yorumun kaldırıldığını belirtti. Prop trading şirketlerini değerlendiren PropFirmMap ise Ağustos 2026'da BEM Funding'in güvenlik notunu "yüksek risk" anlamına gelen D seviyesine düşürdü. Platformun BEM Funding profili, 23 Ağustos 2026 tarihinde askıya alındı.

TÜRK KULLANICILARDAN ZARAR DURDUR VE ÖDEME ŞİKAYETLERİ

BEM Funding hakkında Türkiye'deki kullanıcı şikayet platformlarında da çeşitli bildirimler bulunuyor. Şikayetvar'da şirket hakkında yayımlanan yedi şikayette, işlem altyapısı, ödeme koşulları ve hesap kapatma uygulamalarına ilişkin iddialar öne çıkıyor. Bazı kullanıcılar, zarar durdur (stop-loss) emirlerinin beklendiği şekilde çalışmadığını ve bu nedenle 5 bin TL tutarında kayıp yaşadıklarını ileri sürüyor. Diğer şikayetlerde ise vaat edilen yüzde 100 ücret iadesinin gerçekleştirilmediği veya kullanıcı hesaplarının önceden uyarı yapılmadan kapatıldığı iddia ediliyor. Şikayetlerin Türkiye'deki kullanıcılardan gelmesi, şirketin erişim engeli kararından sonra da Türk kullanıcılarla işlem ilişkisi bulunduğuna işaret ediyor.

FTMO VE FUNDEDNEXT TÜRKİYE'DE YÜZLERCE REKLAM YAYINLIYOR

SPK'nın BEM Funding, BrightFunded ve LionFunded gibi şirketlerin internet adreslerine erişim engeli getirmesine rağmen, benzer prop trading modeliyle faaliyet gösteren başka şirketlerin Türkiye'deki pazarlama faaliyetleri sürüyor. İncelenen SPK bültenlerinde FTMO, FundedNext, FundingPips, The5ers ve The Trading Pit hakkında bir erişim engeli kararına rastlanmadı. Bu şirketlerden FundedNext, Türkiye'deki kullanıcılara tamamen Türkçe bir internet sitesi üzerinden hizmetlerini tanıtıyor. The Trading Pit ise Türkçe kampanya sayfalarında "Black Friday yüzde 40" indirimi ve "BF40" promosyon kodunu kullanıyor. Meta Reklam Kütüphanesi'nin Kasım 2026 verilerine göre Türkiye'yi kapsayan aktif reklamlarda FTMO yaklaşık 160, FundedNext ise yaklaşık 99 reklamla öne çıkıyor.

PROP TRADİNG SEKTÖRÜ ULUSLARARASI DÜZENLEYİCİLERİN GÜNDEMİNDE

Prop trading firmalarının faaliyetleri yalnızca Türkiye'de değil, farklı ülkelerdeki finansal düzenleyici kurumlar tarafından da inceleniyor. İtalya'nın sermaye piyasası düzenleyicisi Consob, 2024 yılında yayımladığı uyarıda bazı prop trading modellerini "finans video oyunu" benzetmesiyle değerlendirdi. Söz konusu uyarı, Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü'nün (IOSCO) uyarı ağına da dahil edildi. ABD'de ise Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), 2023 yılında My Forex Funds hakkında dava açtı ve süreçte şirkete kayyım atandı. Ancak dava, 2025 yılında CFTC'nin yargılama sürecindeki usulsüz davranışları nedeniyle düşürüldü. Sektördeki bir diğer önemli gelişme ise 2024 yılında MetaQuotes'un bazı prop trading şirketlerine yönelik işlem platformu lisanslarını sonlandırması oldu. Bu gelişmenin ardından çok sayıda firma faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

TÜRKİYE'DE PROP TRADİN'E ÖZEL DÜZENLEME BULUNMUYOR

Türkiye'de prop trading şirketlerinin iş modelini doğrudan ve bütün yönleriyle düzenleyen ayrı bir mevzuat bulunmuyor. Bununla birlikte, sunulan hizmetlerin niteliğine bağlı olarak sermaye piyasası mevzuatındaki yetkilendirme hükümleri uygulanabiliyor. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109'uncu maddesinin ikinci fıkrası, gerekli izinleri almadan sermaye piyasası faaliyetinde bulunan kişiler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası öngörüyor. Kanunun 109/A maddesinde ise izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası düzenleniyor.

ERİŞİM ENGELİNE RAĞMEN TÜRKİYE'YE YÖNELİK TANITIMLAR SÜRÜYOR

SPK'nın Aralık 2024'te üç internet adresine erişim engeli getirdiği BEM Funding'in yaklaşık iki yıl sonra da aynı alan adları üzerinden faaliyet göstermesi ve yeni adresler kaydetmesi dikkat çekiyor. Şirketin internet sitesinde Türkiye bayraklı kullanıcıları öne çıkarması, Türk YouTube kanallarında indirim kodlarıyla tanıtılması ve Türkiye'den gelen kullanıcı şikayetleri, erişim engeli kararından sonra da Türkiye pazarıyla ilişkisinin sürdüğünü gösteriyor. Öte yandan FTMO ve FundedNext gibi benzer iş modeliyle faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye'de yüzlerce aktif reklam yayınlaması, sektördeki dijital pazarlama faaliyetlerinin kapsamını ortaya koyuyor. Bu gelişmeler, prop trading şirketlerinin Türkiye'deki faaliyetlerinin hangi hukuki çerçevede değerlendirileceği ve erişim engeli kararlarının uygulanması konularını yeniden gündeme getiriyor.