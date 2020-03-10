SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı - Son Dakika

SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı

6 saat önce

SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldıRüşan Anıl ATAR - Eser PAZARBAŞI ADANA (DHA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından kadına şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Özgecan Aslan Koşusu'nu Sanem Kahraman'a ait Headman isimli at kazandı.

SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı

Rüşan Anıl ATAR - Eser PAZARBAŞI ADANA (DHA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından kadına şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Özgecan Aslan Koşusu'nu Sanem Kahraman'a ait Headman isimli at kazandı.

Cinayete kurban giden Özgecan Aslan anısına Adana Yeşiloba Hipodromu'nda TJK tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Özgecan Aslan Koşusu yapıldı. Kadına şiddet konusuna dikkati çekmek için 200 metre kum pistte gerçekleştirilen koşuda, Sanem Kahraman'a ait Headman isimli at jokeyi Halis Karataş ile birinci oldu. Koşuyu, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet, annesi Songül, kardeşi Barış Ali Aslan da izledi.

MEHMET ASLAN BURUK BİR SEVİNÇ YAŞADIK

Koşunun ardından baba Mehmet Aslan, kızının adı anıldığı için buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek, 'Bu yıl her zamankinden yoğun bir ilgi var. Özgecan'ımın adını duyup da gelen, unutmayan, unutturmayan herkese teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi 'Kadına şiddete hayır' diyoruz. Bu şiddetin mağduru olmuş, yaralanmış, acı çekmiş herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ebediyete intikal edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu koşuyu her yıl devam ettiren TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Adalı'ya ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum? diye konuştu.

SONGÜL ASLAN KADINA ŞİDDETİN SON BULMASINI İSTİYORUM

Anne Songül Aslan ise duyarlı davranışından dolayı koşunun düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, 'Özge'm unutulmadı, unutturulmadı. Kadına şiddetin son bulmasını istiyorum çünkü benim kızım saf ve temizdi. Bana tüm hastaları iyileştireceğini söylüyordu. Suçsuz ve günahsızdı' dedi.

Yarışın ardından düzenlenen törende Mehmet Aslan, at sahibi Sanem Kahraman'a kupayı takdim etti. Kahraman da kupayı Özgecan'ın annesi Songül Aslan'a verdi.

SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı

Türkiye Jokey Kulübü, Adana, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti

Son Dakika Haberleri
00:50 New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu
00:48 Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın söndürüldü
00:43 KUR'AN KURSUNDA YANGIN DUMANDAN ETKİLENEN 8 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
00:22 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
00:18 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yapıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 01:03:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]