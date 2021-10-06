Büyükşehir geleceğin basketbolcularını seçiyor - Son Dakika

Büyükşehir geleceğin basketbolcularını seçiyor

9-10 Ekim tarihlerinde seçmeler yapılacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'nın dört bir yanında yetenekli basketbol oyuncularına ulaşmak için çocuklar ve gençler arasında seçme yapıyor. Yeni neslin spor yapmasına olanak tanıma ve yetenekleri Türk Basketbolu'na kazandırma hedefleriyle 9-10 Ekim tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda seçmeler yapılacak.

Genç oyuncuları basketbola kazandırmak ve yeni nesli kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora teşvik etmeyi amaçlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, çeşitli yaş gruplarında kadın-erkek geleceğin yıldız adayı basketbolcuları arıyor. Seçmelerin ardından keşfedilecek yetenekler, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Şubesi'nde lisanlı olarak spor hayatlarına devam edecek. Deneyimli eğitmenler eşliğinde basketbolun tüm inceliklerini öğrenip kendilerini geliştirecek olan genç yetenekler, çeşitli turnuvalara da katılarak deneyim kazanacak. Seçmeler katılmak isteyenler 0322 458 03 36, 0507 249 79 99 ve 0544 669 37 06 numaralardan irtibata geçerek bilgi alıp, kayıt yaptırabilecekler.

Atatürk Spor Salonu'nda 9-10 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleşecek olan seçmelerin saat ve yaş gurupları şöyle:

9 Ekim Erkek Seçmeleri

2011-2012-2013 doğumlular saat: 10: 00, 11: 00

2009-2010 doğumlular saat: 11: 00, 12: 00

2007-2008 doğumlular saat: 12: 00, 13: 00

2005-2006 doğumlular saat: 13: 00, 14: 00

10 Ekim Kız Seçmeleri

2011-2012-2013 doğumlular saat: 10: 00, 11: 00

2009-2010 doğumlular saat: 11: 00, 12: 00

2007-2008 doğumlular saat: 12: 00, 13: 00