Ahmet Ağaoğlu: "Yeni yayın ihalesinin bugünkü bedelin üzerinde ve döviz endeksli olması lazım" - Son Dakika

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni yayın ihalesinin genel bir paket olarak değil, 7-8 pakete bölünerek yapılmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Yurt dışı yayın hakları, büyük maçların yayın hakları ve dijital yayın hakları olacak. Farklı gelir kalemleri olacak. Şart ne olursa bugün ödenen bedelin üzerinde bir bedelle ve döviz endeksli olarak olması lazım" dedi.

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) açıklamalarda bulundu. Dünya ekonomisinin olumsuz etkilendiği dönemde futbol endüstrisini bunun dışında tutmanın mümkün olmadığı belirten Ağaoğlu, "Pandemi kulüplerin gelirlerinde azalma söz konusu. Çift aşı zorunluluğu var. O zaman niye yüzde 50'de kalıyoruz. Federasyon başkanımız bu doğrultuda çalışmaları olduğunu ifade etti. İkinci yarıda pandeminin gidişine göre bu yüzdenin arttırılabileceğini söylediler. Bu sene en fazla seyirci aldığımız maç, Fenerbahçe maçı. Bu maçın hasılatı 1.2 milyon TL. İki deplasman parasını karşılayacak kadar gelir değil. Bundan 3 sene önce 3 puanın Euro karşılığı 800 bin Euro'ydu. Bugün o rakam 240-250 bin Eurolara inmiş durumda. Bütün gelirleriniz hepsi yüzde 70-80 oranında azalmış durumda. Yüzde 50 daralmayla da altından kalkılacak bir problem değil. Pandemiden önce vergi sisteminin değişmesi pandemi döneminde bütün endüstrilerde vergi borçları 1-2 sene ertelendi. Ertelenmeyen tek sektör futbol endüstrisi. O süreçte tam kapanmanın yaşandığı dönemde futbol takımları 3 günde 1 maç oynuyordu. Haftanın her günü maç oynayarak Türk insanını evde televizyon başında en azından psikolojik olarak rehabilite eden tek sektördü. Bu süreç içerisinde seyahat ederek, yaklaşık 43-44 farklı otelde kalarak futbol oynamaya çalışırken, sağlıklarını hiçe sayarak endüstriyi ayakta tutmaya çalışan o sektörün vergi borçları TFF başkanımızla birlikte, Kulüpler Birliği olarak çalışmalardan hiçbir netice alamadık. O vergileri ödemeye devam ediyoruz. Her şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"FUTBOLDA GERÇEK REKABET İSTİYORSAK ÖNCELİKLE GÖZÜMÜZÜ ANADOLU KULÜPLERİMİZE ÇEVİRMEMİZ LAZIM"

Naklen yayından gelen gelirde 4 büyüklerin bütçelerine yansımalarının yüzde 20-30 arasında olduğunu aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Anadolu kulüplerinin gelirinde ise bu yüzde 80-90 arasında. Naklen yayın geliri özellikle Süper Lig kulüpleri için önemli bir faktör. Naklen yayın geliri 500-550 milyon Dolar olarak yansımıştı. Yüzde 75'lik küçülmede en büyük zararı Anadolu kulüpleri gördü. Futbolda gerçek rekabet istiyorsak öncelikle gözümüzü Anadolu kulüplerimize çevirmemiz lazım" dedi.

Yeni naklen yayın ihalesi için bir rakam belirlemediklerini söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Rakam belirlememiz gerçekçi olmaz. Yurt dışından tecrübeli, yetenekli bir şirketle Kulüpler Birliği olarak danışmanlık anlaşması imzaladık. Önümüzdeki ihaleyi genel bir paket olarak değil, 7-8 pakete bölerek yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışı yayın hakları, büyük maçların yayın hakları ve dijital yayın hakları olacak. Farklı gelir kalemleri olacak. Şart ne olursa olsun bugün ödenen bedelin üzerinde bir bedelle ve döviz endeksli olması lazım. Kur kaybından etkilenmememiz lazım. Oyunculara ödemeleri yüzde 70-80 yabancı para birimi ile oluyor. Oradan da kulüplerimizin olumsuz etkilenmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Hakemlerle ilgili de konuşan Ağaoğlu, taleplerinin hiçbir isimle alakalı olmadığını, bütün şikayetlerinin sistem üzerinden olduğunu ifade etti.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)