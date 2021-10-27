Üye Girişi
Ahmet Ağaoğlu: "Yeni yayın ihalesinin bugünkü bedelin üzerinde ve döviz endeksli olması lazım" - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Yeni yayın ihalesinin bugünkü bedelin üzerinde ve döviz endeksli olması lazım"

27.10.2021 12:58
Ahmet Ağaoğlu:

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni yayın ihalesinin genel bir paket olarak değil, 7-8 pakete bölünerek yapılmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Yurt dışı yayın hakları, büyük maçların yayın hakları ve dijital yayın hakları olacak.

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni yayın ihalesinin genel bir paket olarak değil, 7-8 pakete bölünerek yapılmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Yurt dışı yayın hakları, büyük maçların yayın hakları ve dijital yayın hakları olacak. Farklı gelir kalemleri olacak. Şart ne olursa bugün ödenen bedelin üzerinde bir bedelle ve döviz endeksli olarak olması lazım" dedi.

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) açıklamalarda bulundu. Dünya ekonomisinin olumsuz etkilendiği dönemde futbol endüstrisini bunun dışında tutmanın mümkün olmadığı belirten Ağaoğlu, "Pandemi kulüplerin gelirlerinde azalma söz konusu. Çift aşı zorunluluğu var. O zaman niye yüzde 50'de kalıyoruz. Federasyon başkanımız bu doğrultuda çalışmaları olduğunu ifade etti. İkinci yarıda pandeminin gidişine göre bu yüzdenin arttırılabileceğini söylediler. Bu sene en fazla seyirci aldığımız maç, Fenerbahçe maçı. Bu maçın hasılatı 1.2 milyon TL. İki deplasman parasını karşılayacak kadar gelir değil. Bundan 3 sene önce 3 puanın Euro karşılığı 800 bin Euro'ydu. Bugün o rakam 240-250 bin Eurolara inmiş durumda. Bütün gelirleriniz hepsi yüzde 70-80 oranında azalmış durumda. Yüzde 50 daralmayla da altından kalkılacak bir problem değil. Pandemiden önce vergi sisteminin değişmesi pandemi döneminde bütün endüstrilerde vergi borçları 1-2 sene ertelendi. Ertelenmeyen tek sektör futbol endüstrisi. O süreçte tam kapanmanın yaşandığı dönemde futbol takımları 3 günde 1 maç oynuyordu. Haftanın her günü maç oynayarak Türk insanını evde televizyon başında en azından psikolojik olarak rehabilite eden tek sektördü. Bu süreç içerisinde seyahat ederek, yaklaşık 43-44 farklı otelde kalarak futbol oynamaya çalışırken, sağlıklarını hiçe sayarak endüstriyi ayakta tutmaya çalışan o sektörün vergi borçları TFF başkanımızla birlikte, Kulüpler Birliği olarak çalışmalardan hiçbir netice alamadık. O vergileri ödemeye devam ediyoruz. Her şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"FUTBOLDA GERÇEK REKABET İSTİYORSAK ÖNCELİKLE GÖZÜMÜZÜ ANADOLU KULÜPLERİMİZE ÇEVİRMEMİZ LAZIM"

Naklen yayından gelen gelirde 4 büyüklerin bütçelerine yansımalarının yüzde 20-30 arasında olduğunu aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Anadolu kulüplerinin gelirinde ise bu yüzde 80-90 arasında. Naklen yayın geliri özellikle Süper Lig kulüpleri için önemli bir faktör. Naklen yayın geliri 500-550 milyon Dolar olarak yansımıştı. Yüzde 75'lik küçülmede en büyük zararı Anadolu kulüpleri gördü. Futbolda gerçek rekabet istiyorsak öncelikle gözümüzü Anadolu kulüplerimize çevirmemiz lazım" dedi.

Yeni naklen yayın ihalesi için bir rakam belirlemediklerini söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Rakam belirlememiz gerçekçi olmaz. Yurt dışından tecrübeli, yetenekli bir şirketle Kulüpler Birliği olarak danışmanlık anlaşması imzaladık. Önümüzdeki ihaleyi genel bir paket olarak değil, 7-8 pakete bölerek yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışı yayın hakları, büyük maçların yayın hakları ve dijital yayın hakları olacak. Farklı gelir kalemleri olacak. Şart ne olursa olsun bugün ödenen bedelin üzerinde bir bedelle ve döviz endeksli olması lazım. Kur kaybından etkilenmememiz lazım. Oyunculara ödemeleri yüzde 70-80 yabancı para birimi ile oluyor. Oradan da kulüplerimizin olumsuz etkilenmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Hakemlerle ilgili de konuşan Ağaoğlu, taleplerinin hiçbir isimle alakalı olmadığını, bütün şikayetlerinin sistem üzerinden olduğunu ifade etti.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)

Ahmet Ağaoğlu: Yeni yayın ihalesinin bugünkü bedelin üzerinde ve döviz endeksli olması lazım

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Futbol, Döviz, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahmet Ağaoğlu: 'Yeni yayın ihalesinin bugünkü bedelin üzerinde ve döviz endeksli olması lazım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynananın sözlerini duyan Esra Erol, daha fazla dayanamadı 14:01 Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynananın sözlerini duyan Esra Erol, daha fazla dayanamadı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi 13:46 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi
Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı 13:26 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler 12:44 Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme 12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi 12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları 11:47 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları

Son Dakika Haberleri
13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı
13:53 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı
13:52 Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı
13:45 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi
13:25 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı
13:10 Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal
12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı
12:51 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
12:44 Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler
12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada         
13:34
Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı         
12:57
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 14:27:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Ağaoğlu: "Yeni yayın ihalesinin bugünkü bedelin üzerinde ve döviz endeksli olması lazım" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement