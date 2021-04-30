SPOR ASKİ Sporlu milli sporcular Mansur Yavaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

SPOR ASKİ Sporlu milli sporcular Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

30.04.2021 08:52

ASKİ Sporlu milli sporcular Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiNesrin AYDIN YALDIZANKARA,(DHA)-ASKİ Spor Kulübü'nün şampiyon sporcuları Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Murat Fırat, Süleyman Atlı, Süleyman Karadeniz, Muhammed Furkan Özbek, Muammer Şahin, Ferdi Hardal, Şaziye Erdoğan ile ASKİ Spor...

ASKİ Sporlu milli sporcular Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Nesrin AYDIN YALDIZANKARA,(DHA)-

ASKİ Spor Kulübü'nün şampiyon sporcuları Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Murat Fırat, Süleyman Atlı, Süleyman Karadeniz, Muhammed Furkan Özbek, Muammer Şahin, Ferdi Hardal, Şaziye Erdoğan ile ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar, Antrenör Fırat Binici, Teknik Direktörlerden Akif Candaş ve Raif Özer'in de aralarında bulunduğu heyet, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan'ın başkanlığında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Milli sporcuları makamında ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Bu başarıların devam etmesi için ve Ata sporumuzun yaşaması için bizler elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Türk Milletinin göğsünü kabarttınız, herkes çok mutlu oldu ve özellikle bu pandemi günlerinde bir umut oldunuz' dedi.

'TÜRK MİLLETİNİN GÖĞSÜNÜ KABARTTINIZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm sporcuları tek tek tebrik ederek, 'İnşallah daha nice başarılar diliyorum. Önce sağlık diliyorum tabi ki sakatlık yaşanmasın. Sevgili arkadaşlar, bayrağımızı oralarda dalgalandırdınız. Bütün Türk milleti bunu gururla gözleri yaşlı olarak izledi. Bu başarıların devam etmesi için ve Ata sporumuzun yaşaması için bizler elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Türk Milletinin göğsünü kabarttınız, herkes çok mutlu oldu. Özellikle bu pandemi günlerinde bir umut oldunuz. Belediye Meclisimizden karar almak suretiyle bu başarılarınızı ödüllendireceğiz. Ailelerinizle birlikte sağlıklı mutlu nice ömür diliyorum. Bu başarılarınızın da devamını diliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Güreş denildiğinde artık garanti gözüyle bakıyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar' diye konuştu.

ASKİ SPOR GENEL KOORDİNATÖRÜ ABDULLAH ÇAKMAR ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİK

ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar da, ilkelerinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, 'Biz her yerde söylüyoruz, şu an dünyanın en iyi tesisini yaptınız bize. Çünkü kalıcı olan burada eserdir başkanım. Biz yeni Taha'ları, Rıza'ları yetiştireceksek bu yeni salonlarda yetiştireceğiz. Yarın bu çocuklar bu sporu bıraktıkları zaman Türk spor tarih kitaplarını açtığımız zaman belki çocuklarımız okuyamayacak ama torunlarımız bu sayısız şampiyonlukları okuyacaklar. Bu anlamda ben çocuklara teşekkür ediyorum, biz burada 85 milyonun umudu olduk, çıtayı çok yükselttik. 2'nciliklere 3'üncülüklere sevinemiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızdan başlıyor alta doğru, o yüzden biz ikinciliklere sevinemiyoruz. O yüzden bizim burada ilkemiz her zaman şampiyonluk. Pandemi olduğu için gerçekleştiremedik ama 5 bin küçük sporcuya ulaşmak istiyoruz. Milli Eğitim Müdürlükleriyle, müftülüklerle, Taha ve Rıza'nın broşürlerini bastırdık. Kızılcahamam'dan başladık şu an 170 sporcuya ulaştık' ifadelerini kullandı.

Başkan Yavaş, ASKİ Sporlu şampiyonlar ve yöneticileriyle birlikte ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

SPOR ASKİ Sporlu milli sporcular Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SPOR ASKİ Sporlu milli sporcular Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SPOR ASKİ Sporlu milli sporcular Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SPOR ASKİ Sporlu milli sporcular Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Mansur Yavaş, Milli, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR ASKİ Sporlu milli sporcular Mansur Yavaş'ı ziyaret etti - Son Dakika


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