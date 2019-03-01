Son Dakika Haberleri: Spor Atiker Konyaspor'da Sakatlar Döndü

Spor Atiker Konyaspor'da Sakatlar Döndü

1 saat önce

Spor Atiker Konyaspor'da sakatlar döndüTolga YANIK KONYA, (DHA) - Göztepe maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Konyaspor'da sakatlıkları geçen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte çalıştı.

Spor Atiker Konyaspor'da sakatlar döndü

Tolga YANIK KONYA, (DHA) - Göztepe maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Konyaspor'da sakatlıkları geçen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 3 ile başladı. Pas ve şut çalışması ile devam eden antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncular katılırken, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte, Fallou Diagne ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

(FOTOĞRAFLI)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:45 Kaynak: DHA

DHA, Ömer Ali Şahiner, Atiker Konyaspor, Güncel
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