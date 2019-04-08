Spor Bolu'da U-17 Maçında Kavga Çıktı
1 saat önce
Spor Bolu'da U-17 maçında kavga çıktıMurat KÜÇÜKBOLU,(DHA)-BOLU'da oynanan U-17 Türkiye Şampiyonası'nda Karasu Aziziye ile Anadolu Beyi maçında kavga çıktı.
Spor Bolu
'da U-17 maçında kavga
çıktı
Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA
)-
BOLU'da oynanan U-17 Türkiye
Şampiyonası'nda Karasu Aziziye
ile Anadolu Beyi maçında kavga çıktı. Genç
sporcular, teknik heyetler ve takımların yöneticilerinin birbirine girdiği kavgaya polis müdahale etti.
Türkiye U-17 Şampiyonası 1'nci Kademe 6'ncı Grup maçları Bolu'da oynandı. Dün, Bolu Sentetik 1 sahasında oynanan mücadelede Karasu Aziziye ile Anadolu Beyi takımları finale kalma mücadelesi verdi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Berabere biten maçın ardından Anadolu Beyi Spor takımı adını finale yazdıran taraf oldu. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan gergin dakikalar maçın bitiş düdüğünün ardından da devam etti. Adını finale yazdıran Anadolu Beyi takımının oyuncuları sevinçlerini yaşamasının ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi. Aziziye takımından bir oyuncu rakibinin üstüne yürüyerek saldırmasının ardından saha birden karıştı. Arkadaşlarının yerde kaldığını gören Anadolu Beyi oyuncuları karşı takım oyuncularıyla birbirine girdi. İki kulübün taraftarları ve teknik ekipleri de kavgaya girdi. Kavgada tekme ve yumruklar hava uçuştu. Polis
ekipleri kavgaya müdahale etti. Saha çevresindeki polislerin yetersiz kalmasıyla bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iki tarafı ayırarak olayların daha da büyümesini önledi. Kavganın ardından iki takım da birbirinden şikayetçi oldu. Yaşanan kavgada darbe aldıklarını iddia eden bazı sporcular polis ekiplerinin kontrolünde darp raporu almak üzere hastaneye götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:07 Kaynak: DHA
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