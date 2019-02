Spor Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunan milli yüzücü Çağla'ya Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan ziyaret

Spor Cumhurbaşkanı 'na çağrıda bulunan milli yüzücü Çağla'ya Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan ziyaretAziz GÜVENERADAPAZARI( Sakarya ),( DHA ) - GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Türkiye şampiyonu down sendromlu yüzücü Fatma Çağla Demir'i ziyaret etti. Yerlikaya'nın Erdoğan'ı ne kadar seviyorsun sorusunu Çağla Demir ellerini açarak Bu kadar diyerek cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a, Sakarya mitinginde "Hamza Yerlikaya ile görüşmek istiyorum, projelerim var çağrısı yapan Türkiye şampiyonu olan down sendromlu Fatma Çağla Demir'in isteği gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Erdoğan'ın talimatı üzerin bugün Fatma Çağla Demir'i ziyaret için Adapazarı 'na geldi. Adapazarı Yüzme Havuzu'nda şampiyon yüzücü ile bir araya gelen Yerlikaya, bir süre sohbet etti. Fatma Çağla Demir, Yerlikaya'ya yüzme sporuyla ilgili projelerini anlattı.Ziyaret çıkışında konuşan Yerlikaya, 20 gün önce Çağla, Cumhurbaşkanımızdan bizleri istediklerini söylemişler. Onun talimatı üzerine Çağla'nın yanına geldik. O'nun projelerini dinledik, konuştuk ilimizde birkaç ziyaretimiz olacak. Sporcularımızı, gençliğimizi ziyaret edip geri döneceğiz. Cumhurbaşkanımızla birlikte onun talimatı doğrultusunda il ilçe mahalle demeden her köşede geziyoruz çalışıyoruz. Mücadelemize devam. Şu an buradaki ziyaretimiz hem seçim vesilesiyle hem Çağla'nın Cumhurbaşkanımıza yaptığı çağrı üzerine Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine buraya geldik. Çağla'yı da dinledik muhabbet ettik, taleplerini aldık Ankara 'ya götüreceğiz inşallah dedi.Yerlikaya'nın, Cumhurbaşkanını ne kadar seviyorsun sorusunu cevaplayan şampiyon yüzücü ellerini açıp ne kadar sevdiğini göstererek, Dünya halkı için çok seviyorum. Bu kadar, sevgi dolu diye konuştu.Şampiyon yüzücü, Şu anda ben çok mutluyum. Hocalarımı çok seviyorum. diye konuştu.