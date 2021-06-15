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SPOR Eşref Hamamcıoğlu yönetiminden 'Columbus Projesi' - Son Dakika

SPOR Eşref Hamamcıoğlu yönetiminden 'Columbus Projesi'

15.06.2021 14:43

Eşref Hamamcıoğlu yönetiminden 'Columbus Projesi'Eşref Hamamcıoğlu: İş hayatlarımızda benzeri projeleri gerçekleştirdikCemal Özgörkey: Galatasaray'ımızın içindeki uyuyan değerlerimizin yıllardır farkındayızOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve...

Eşref Hamamcıoğlu yönetiminden 'Columbus Projesi'

Eşref Hamamcıoğlu: İş hayatlarımızda benzeri projeleri gerçekleştirdik

Cemal Özgörkey: Galatasaray'ımızın içindeki uyuyan değerlerimizin yıllardır farkındayız

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve yönetimi, cumartesi günü yapılacak olan seçimde yönetime gelmeleri halinde gerçekleştirmek istedikleri Colombus Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirdi. Hamamcıoğlu ve yönetim listesindeki isimler, Galatasaray Atlı Spor Kulübü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek projenin detayları hakkında bilgiler verdi.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: DİŞ HAYATLARIMIZDA BENZERİ PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Yönetimde yer alan kişilerin daha önce Columbus Projesi'nin benzerlerini kendi iş hayatlarına gerçekleştirdiğine dikkat çeken Eşref Hamamcıoğlu, "Burada kolektif aklı, önce kendi içimizde değerlendirdik. Basit, kararlı zaten mevcut olan değerlerimizi nasıl gelire çeviririzin bir hırsı ve hedefiydi bu. Bu Galatasaray'da sistematik yaklaşımın, kararlılığın simgesi bir projedir. Uygulanabilir bir proje. Daha önce biz bunu kendi özel iş hayatlarımızda benzeri projeleri gerçekleştirdik. Burada ekip çalışması önemli, sinerji yaratmak önemli, kararlılık önemli. Bizim de yola çıkış şeklimiz budur. Bugün Galatasaray'ın mali sorularını gündelik tedbirlerle çözemeyeceğimizi başından beri söylüyoruz. Bu ne kasa kolaylığı olabilir veyahut şirket yönetim kurularına atamış olduğu kişilerin vermeyi vaat ettikleri finansman kolaylıkları olur. Bu sadece bir sistem değişikliği olabilir. Bunun için de bizim gibi ciddi, dirayetli bir yönetim kurulu olması lazım. Bizim en büyük özelliğimiz ve değerli paydaşlarımızla paylaşmak istediğimiz de bu. Ben ve bütün ekip arkadaşlarım Galatasaray'a vakit ayırmak için yola çıktık. Bu vakide de iş tecrübemiz, ekip arkadaşlarımızdan aldığımız enerjiyi masanın üstüne koyduk. Gerçekten devrim niteliğinde bir proje olacak" şeklinde konuştu.

CEMAL ÖZGÖRKEY: BİZ GALATASARAYIMIZIN İÇİNDEKİ UYUYAN DEĞERLERİMİZİN YILLARDIR FARKINDAYIZ

Hamamcıoğlu'nun başkan seçilmesi halinde 2'nci başkanlık görevini üstlenecek Cemal Özgörkey ise "Bizim projemiz Colombo'nun yumurtasıyla yola çıkmış bir proje. Biz Galatasarayımızın içindeki uyuyan değerlerimizin yıllardır farkındayız. Bu değerlerimizi toprağın altından çıkartıp, uyandırıp önümüzdeki 3 yıl içerisinde hak ettikleri değere getirmek için bu projeyi oluşturduk. 2024 yılında 2 milyar 500 milyon TL bir değer yaratma hedefiyle yola çıktık. Son derece konservatif, ayağa yere basan. Bunlar çünkü Galatasaray'ın içinde var olan değerlerimiz. Değişik, meşakkatli bir yoldan sonra inşallah bunları su üstüne çıkaracağız" diye konuştu.

SPOR Eşref Hamamcıoğlu yönetiminden 'Columbus Projesi'
SPOR Eşref Hamamcıoğlu yönetiminden 'Columbus Projesi'
SPOR Eşref Hamamcıoğlu yönetiminden 'Columbus Projesi'
SPOR Eşref Hamamcıoğlu yönetiminden 'Columbus Projesi'

Eşref Hamamcıoğlu, Atlı Spor Kulübü, Galatasaray, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Eşref Hamamcıoğlu yönetiminden 'Columbus Projesi' - Son Dakika


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