SPOR Fatih Terim'den Kurban Bayramı mesajı

SPOR Fatih Terim'den Kurban Bayramı mesajıVIDEO YOKAllah hepimize bayram gibi günler yaşatsın inşallahO günden beri de söylüyorum;

SPOR Fatih Terim'den Kurban Bayramı mesajı

VIDEO YOK

Allah hepimize bayram gibi günler yaşatsın inşallah

O günden beri de söylüyorum; mevcut ne varsa Galatasaray onların talibi değil, sahibi olmak ister

Serhan TÜRK FLORANSA-İTALYA,(DHA) -

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İtalya'da Fiorentina ile bu akşam oynayacakları özel maç öncesi basın mensuplarına konuşan Fatih Terim, Allah hepimize bayram gibi günler yaşatsın inşallah dedi.

Fatih Terim, Kurban Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı;

Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun. Allah hepimize bayram gibi günler yaşatsın inşallah. Galatasaraylılara da buradan hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah her günümüz bayram gibi olur. Geçen seneyi alnımızın akıyla 3 kupayı da alarak, kendilerini memnun ettiğimizi görüyorum. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Allah daha güzel günler göstersin.

Açıkçası var olan her kupa bizim için önemlidir. Galatasaray'a 1996'da geldim antrenör olarak. O günden beri de söylüyorum; mevcut ne varsa Galatasaray onların talibi değil, sahibi olmak ister. Talip olmak başka bir şey, sahip olmak başka bir şey. Dolayısıyla hem talip olalım, hem de sahip olalım.

(FOTOĞRAFLI)



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı

Bayram tatili faciaya döndü! Anne ve 4 aylık çocuğu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı

4 yaşındaki Suriyeli kızı tren ezdi! Annenin feryatları yürek yaktı