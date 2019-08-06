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SPOR Göztepe hazırlık maçında galip

45 dakika önce

Difaa El Jadida 1-0Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR,(DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı Fas Süper Lig ekiplerinden Difaa El Jadida'yı 1-0 mağlup etti.

Difaa El Jadida 1-0
Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR,(DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı Fas Süper Lig ekiplerinden Difaa El Jadida'yı 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fas takımlarından Difaa El Jadida ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılı ekip sahaya Aberto Bastos - Murat Paluli, Sanneh, Tarouco, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok 11'iyle çıktı. Difaa El Jadida ise El Yousff, Enniya, Ayoubben, Hao Havdi, Bakary, Amaanane, Arnas, Ricky, Dahbi, Megre Bilal, Msouva 11'i ile sahada yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım rakip sahada etkili olmasına rağmen gol bulamadı. 75'inci dakikada ise Göztepe, Yalçın Kayan takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve İzmir ekibi rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
Afyon, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:53 Kaynak: DHA
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