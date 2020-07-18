Spor İstanbul'un çocuklar için düzenleyeceği yaz spor etkinlikleri başlıyor - Son Dakika

Spor İstanbul'un çocuklar için düzenleyeceği yaz spor etkinlikleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul'un çocuklar için düzenlediği yaz spor etkinlikleri şehrin pek çok farklı lokasyonunda gerçekleştirilecek.

Kano'dan Bisiklet'e, Jimnastik'ten Masa Tenisi'ne pek çok farklı spor branşı ile tanışma fırsatı bulacak çocuklar, bu yaz tatillerini sporla iç içe, eğlenceli ve keyifli geçirme fırsatı bulacaklar.

Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul, çocukların yaz aylarını daha keyifli geçirmesi için şehrin dokuz farklı yerinde spor etkinlikleri düzenliyor. 31 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek faaliyetler; Oryantiring, Masa Tenisi, Bisiklet, Satranç, Bocce, Deniz Küreği, Yelken ve Kano branşlarında olacak.

Kano, Deniz Küreği ve Yelken etkinliklerine katılan çocuklar bu branşların temel eğitimlerini alacaklar. Bu branşlara yalnızca 13-14 yaş grubu katılabilecek. Deniz Küreği ve Kano etkinlikleri haftanın bütün günlerinde yapılırken, yelken yalnızca hafta içi yapılacak. Haliç Sahil, Caddebostan Sahil, Kalamış Marina lokasyonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere kayıt ücreti 15 TL'dir.

Sabit ve mobil noktalarda Oryantiring, Masa Tenisi, Bisiklet, Satranç, Bocce branşlarında gerçekleştirilecek etkinlikler, 7-14 yaş arası bütün katılımcılara açık olacak. Etkinliklerin düzenleneceği sabit noktalar; Maltepe Orhangazi Şehir Parkı ve Atatürk Kent Ormanı, mobil noktalar ise Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Kemerburgaz Kent Ormanı ve Arnavutköy Şehir Parkı olacak.

Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye ulaşım ve spor faaliyetlerine başvurular, spor.istanbul/etkinliklerimiz/yaz-cocuk-etkinlikleri/ adresinden yapılacak.

YAZ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ 20 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından, 7-13 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Kapalı Alan Yaz Etinlikleri başlıyor. Avrupa Yakası'nda 4 Anadolu Yakası'nda 3 olmak üzere toplam 7 spor tesisinde düzenlenecek yaz spor okullarında 5 farklı branşta (Temel Jimnastik, Atletizm, Badminton, Tenis, Masa Tenisi) eğitimler verilecek. 20 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında iki dönem olarak düzenlenecek Yarı Zamanlı Yaz Etkinlileri kayıtları https://online.spor.istanbul üzerinden gerçekleştiriliyor. Spor ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliklerde, çocukların farklı spor branşları ile tanışması hedefleniyor.

Çocuklar için spor etkinlikleri; 8'er günlük iki dönem, sabahçı ve öğlenci gruplar şeklinde düzenlenecek. Yaz Spor Etkinliklerinin ilk dönemi 20 - 29 Temmuz, ikinci dönemi ise 5 Ağustos – 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak ve katılım ücreti 15 TL olacaktır.

COVİD NEDENİYLE TÜM HİJYEN ve SOSYAL MESAFE ÖNEMLERİ ALINDI

10'ar kişilik gruplar halinde yapılacak eğitimler sosyal mesafe kuralları kapsamında gerçekleştirilecek olup her ders sonrası ekipmanlar uzman personel tarafından ULV cihazı ile dezenfekte edilecek ve dersler bu kapsamda sürdürülecektir.

Etkinliğe katılmak için https://online.spor.istanbul/ web adresi üzerinden kayıt yaptırılabilecek. https://spor.istanbul/etkinliklerimiz/yaz-cocuk-etkinlikleri/ Web sitesinden detaylı bilgi edinilebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:17 

Son Dakika Spor Spor İstanbul'un çocuklar için düzenleyeceği yaz spor etkinlikleri başlıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:28 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 15:33 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı 15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
16:28
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
15:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
15:33
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
15:16
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
14:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 17:32:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor İstanbul'un çocuklar için düzenleyeceği yaz spor etkinlikleri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]