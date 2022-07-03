SPOR Kırkpınar'da favori başpehlivanlar ikinci tura yükseldi - Son Dakika
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SPOR Kırkpınar'da favori başpehlivanlar ikinci tura yükseldi

03.07.2022 00:37

Kırkpınar'da favori başpehlivanlar ikinci tura yükseldiAli Can ZERAY - Olgay GÜLER - Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün güreşleri, kavurucu sıcak altında başladı.

Kırkpınar'da favori başpehlivanlar ikinci tura yükseldi

Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER - Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün güreşleri, kavurucu sıcak altında başladı. Kıran kırana güreşlere ev sahipliği yapan er meydanına çıkan başpehlivanlardan son 2 yılın galibi Ali Gürbüz ile Recep Kara, İsmail Balaban, İsmail Koç ve Orhan Okulu gibi pehlivanlar rakiplerini yenerek bir üst tura çıktı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşlerle devam ediyor. Toplam 2 bin 475 pehlivanın el bağladığı dualı çayırda ilk gün, Deste Büyük Boy'a kadar olan boylarda pehlivanlar rakipleriyle karşılaştı. Bugün ise Baş pehlivanlık ve baş altı güreşlerinde ter döken pehlivanlar çayıra salındı. Yaklaşık 35 derece sıcakta gerçekleştirilen etkinlik, kıran kırana güreşlere ev sahipliği yaptı.

FAVORİ İSİMLER BİR ÜST TURA ÇIKTI

Son iki yılın galibi Ali Gürbüz ilk turda Muğlalı Ali Yanatma ile Ordu'lu başpehlivan Recep Kara, Ankara'dan Emre Erkal ile Antalyalı İsmail Balaban Kocaeli'den Kaan Kaya ile Orhan Okulu Tokatlı Rıza Yıldırım ile geçen yılın flaş ismi Ali Koç ise Antalyalı Recep Çakır ile karşılaştı. İlk turlar sonunda Kırkpınar'ın favori 5 ismi de rakiplerini yenerek bir üst tura çıktı. İkinci tur karşılaşmaları kapsamında başpehlivanlar kuralarını çekerek rakiplerini belirleyecek.

GÜREŞ ANTRENÖRÜ SARICALAR KALP KRİZİ GEÇİRİP VEFAT ETTİ

İkinci gün güreşlerinde ise üzücü bir olay yaşandı. Korkuteli Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Muhammet Sarıcalar, bir süre er meydanında güreşleri izlemesinin ardından arabasıyla yemek yemek için kent merkezine hareket etti. Direksiyon başında kalp krizi geçiren Sarıcalar, duvara çarparak durdu. Hastaneye kaldırılan Sarıcalar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Er Meydanı'na öğleden sonra 'Yağlı Güreş Antrenörü Muhammet Sarıcalar Başımız Sağ olsun' yazılı pankart asıldı.(DHA)

YORUMLAR
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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son yılların en kalabalık Kırkpınar'ı olması bekleniyor 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son yılların en kalabalık Kırkpınar'ı olması bekleniyor 'Kuzeyin yıldızı', Kırkpınar'da 'kemer yakmak' istiyor 'Kuzeyin yıldızı', Kırkpınar'da 'kemer yakmak' istiyor
Kaynak: DHA

Recep Kara, Ali Gürbüz, Edirne, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Kırkpınar'da favori başpehlivanlar ikinci tura yükseldi - Son Dakika

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