Spor lisesi sınavında kıyasıya yarıştılar - Son Dakika

Spor lisesi sınavında kıyasıya yarıştılar

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 120 öğrenci alacak olan Spor Lisesine, 400 öğrenci başvurdu.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 120 öğrenci alacak olan Spor Lisesine, 400 öğrenci başvurdu. Öğrenciler koronavirüs önlemleri kapsamında 40'arlı gruplarda 10 gün sürecek sınavda ter dökecek.

İncirliova'da 2009 yılında eğitim öğretime açılan Spor Lisesi bu yıl alacağı 120 öğrenci için sınav yapıyor. 120 öğrencinin alınacağı sınavlara 400 öğrenci başvurdu. 10 gün sürecek sınavlarda koşu, uzun atlama, ritim ve parkur olmak üzere 4 dalda öğrenciler kıyasıya yarışıyor. 99'u kız, 301'i erkek olmak üzere toplam 400 öğrenci koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sınava girdi. Her yıl kaydolan tüm öğrenciler aynı anda sınava girerken, bu yıl günlük 40'ar öğrenci 10 gün boyunca 400 öğrenci sınavı tamamlamış olacak. Öğrencilerin elde ettikleri başarılara göre 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 120 öğrenci, Spor Lisesine alınacak. Velilerin salona alınmadığı sınavlarda öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Bazı öğrenciler sınava girmeyi beklerken, dua etti. Veliler ise spor salonunun kapısından çocuklarının sınav anını cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica: Önümüzdeki sezon takım çalıştırmak istiyorum
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Spor Lisesi Okul Müdürü Şamil Bayındır, "Yetenek testlerimiz 4 aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada 60 metre sürat koşusu, sonrasında durarak uzun atlama, ritim ve en son ise koordinasyon parkuru ile aday sınavını bitirmiş oluyor. Öğrenciler 100 puan üzerinden değerlendirmeye giriyor. Sınav bittikten sonra puana göre 400 aday, yukarıdan aşağıya doğru sıralanıyor" dedi.

Öğrenci Yalın Evkaya, "İzmir Selçuk'tan geliyorum. Sınavı kazanmak için geldim. Elimden geleni yaptım. Heyecan vardı ama oraya çıkınca hiçbir şey kalmadı" dedi. Öğrenci Çağrı Sabancı, "Kazanmak için buraya geldim. Burası çok iyi bir lise, bu nedenle buradayım. Benim en iyi dalımda spor. Çok stres var bazen elim ayağım tutmuyor. Çok heyecanlıyım bu nedenle zor oldu" dedi.

Öğrenci velisi Metin Kılavuz, "İzmir'in Tire İlçesinden geliyoruz. Oğlumun spora olan yeteneği var. Ben de bu konuda ona destek olmak istiyorum. Spor lisesine girmesini yürekten istiyorum. Zaten benim istemem dışında kendisinin istemesi daha çok önemlidir. Kendisini bu alanda var etsin yükseltsin ülkemize başarılı bir sporcu olsun. Ben teknik olarak değerlendiremem ama benim gözümde sınavının iyi geçtiğini tahmin ediyorum" dedi. Öğrenci Mahmut Barış Kılavuz, "Sınavım iyi geçti. Voleybolda biraz zorlandım. Onun dışında her şeyi başardığımı düşünüyorum. Spor yeteneğim olduğunu düşündüğüm için spor lisesinin sınavına katılmaya karar verdim. Dönem başından beride çok çalıştım" dedi.


İncirliova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Spor lisesi sınavında kıyasıya yarıştılar - Son Dakika

Son Dakika

14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:41 Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 08:20 Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler 00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
17:33
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
17:29
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 18:15:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor lisesi sınavında kıyasıya yarıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]