Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı Türkiye Finallerine Çıktı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı Türkiye Finallerine Çıktı

Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı Türkiye Finallerine Çıktı

Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Kütahya'da oynanan play-off maçlarını kazanarak Türkiye finaline çıktı. Şampiyonluk mücadelesi için Kocaeli'de oynanacak final maçlarına hazırlanıyor.

06.05.2024 16:43  Güncelleme: 16:46
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Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kütahya'da oynanan play-off maçlarının tamamını kazanarak, Türkiye finaline çıktı. Nilüfer'in genç sultanları, Kocaeli'de oynanacak final maçlarında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bursa'daki yerel ligde şampiyon olarak play-off grubuna katılma hakkı elde eden Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, gruptaki tüm maçlarını kazandı. 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kütahya'da oynanan play-off maçlarında Nilüfer Belediyespor'un rakibi Arkas, Ankara DSİ ve Fenerbahçe takımları oldu. Antrenörlüğünü Okan Oğuz'un yaptığı Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, üç maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Nilüfer'in genç sultanları, 15-20 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'de oynanacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı Türkiye Finallerine Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı Türkiye Finallerine Çıktı - Son Dakika
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