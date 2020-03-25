SPOR Milli güreşçilerden koronavirüs mesajları - Son Dakika
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SPOR Milli güreşçilerden koronavirüs mesajları

16 dakika önce

SPOR Milli güreşçilerden koronavirüs mesajlarıANKARA (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle iptallerin ve ertelemelerin yaşandığı spor dünyasında, milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Cenk İldem, Buse Tosun ve Bedia Gün, Demirören...

SPOR Milli güreşçilerden koronavirüs mesajları

ANKARA (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle iptallerin ve ertelemelerin yaşandığı spor dünyasında, milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Cenk İldem, Buse Tosun ve Bedia Gün, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla Evde kal çağrısında bulundu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, zor bir dönem olduğunu belirterek, 'Bu dönemde sevdiklerimiz ve halkımızın sağlığı için evde kalalım. Bu süreci en kısa zamanda atlatabilmemiz için hepimizin tedbir alması gerekiyor. Ben de antrenmanlarımı evde yapıyorum. Sizler de zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Ayrıca bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum özverili çalışmalarından dolayı. Evde kal Türkiye' dedi.

YASEMİN ADAR GEREKMEDİKÇE DIŞARI ÇIKMAYALIM

Koronavirüs nedeniyle hazırlıklarını evde sürdürdüğünü belirten dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, 'Bilindiği üzere ülkemiz ve dünya koronavirüs salgını ile tehdit altında. Yetkililerimizin yapmış olduğu açıklamaları dikkate alarak kurallara uyalım. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Gerekmedikçe evlerimizden dışarı çıkmayalım. Birçok spor organizasyonu iptal edildi ve ileri bir tarihe ertelendi. Ben de şu anda ailemle birlikte evdeyim. Sporumu, evde yapabileceğim egzersizlerle devam ettiriyorum. Lütfen kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalalım. İnşallah bu süreci en yakın zamanda atlatacağız' diye konuştu.

CENK İLDEM SOKAĞA ÇIKMAMALIYIZ

Grekoromen stilde dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Cenk İldem, hiçbir şeyin sevdiklerimizden değerli olmadığını vurgulayarak, Dünyayı etkisi altına alan ve son dönemde ülkemizde de görülen koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız, yetkililerimiz gerekli mücadeleyi veriyor. Biz de toplum olarak, millet olarak onlara yardımcı olmamız için sokağa çıkmamalıyız, özel ihtiyaçlarımız olmadığı sürece. Çünkü hiçbir şey sevdiklerimizden değerli değil, onları düşünmek için gerekirse sokağa çıkmayalım. Hareketsiz yaşam en çok bizim için zor. Biz günde 4 saat antrenman yapıyoruz ama bu zor zamanlardan da millet olarak hep beraber mücadelemizi vereceğiz ve güzel günlere hep beraber yaşayacağız. Yetkililere kulak verin? ifadelerini kullandı.

BUSE TOSUN EVDE KAL ÇAĞRISINA KULAK VERİN

Bu virüsü hep beraber yenelim diyen dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun, 'Birçok can kaybımız oldu. Bunları en aza indirebilmemiz için lütfen devletimizin ve Bakanlığımızın bizlere vermiş olduğu evde kal çağrısına kulak verelim. Bizler milli sporcular olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz ve antrenmanlarımıza evde devam ediyoruz. Lütfen sizler de güzel Türkiye, güzel yarınlar için evlerinizde kalın dedi.

BEDİA GÜN YETKİLİLERİN TALİMATLARINA UYALIM

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Bedia Gün ise 'Ülkemiz koronavirüsle tehdit altında. Çeşitli organizasyonlarımız iptal edildi. Yetkililerin verdiği talimatlara uyalım. Ben de evdeyim. Zorunlu kalmadıkça evden çıkmayalım' şeklinde konuştu.

SPOR Milli güreşçilerden koronavirüs mesajları

Koronavirüs, Cenk İldem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:22 Kaynak: DHA

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