SPOR Olaylı maçta kazanan çıkmadı
Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor 1-1
Okan ÇALIŞKAN TARSUS (Mersin), (DHA)
STAT Tarsus
HAKEMLER Onur Bingöl, Serdar Osman Akarsu, Sali Burak Demirel
TARSUS İDMAN YURDU Abdulaziz - Fatih (Dk. 46 Cengiz), Artun, Oğuzhan (Dk. 46 Abdussamed), Alperen, Fatih, Gökhan, Azad, Taha (Dk. 46 Yılmaz), Volkan, Sefa
ŞANLIURFASPOR Aydın - İbrahim, Cumali (Dk. 88 Alican), Kemal, Şahin (Dk. 81 Behlül), Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp (Dk. 81 Erkam), Mert, Mustafa (Dk. 73 Bünyamin), Barış
SARI KARTLAR Azad (Tarsus İdman Yurdu), Cumali, Şahin (Şanlıurfaspor)
GOLLER Dk. 76 Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 10 (P) Kemal (Şanlıurfaspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ayrıca maçta taraftarlar arasında çıkan kavgada, kırılan koltuklar havada uçuştu.
Tarsus İdman Yurdu'nun 76'ncı dakikada attığı golle beraberliği yakalanmasının ardından tribünde olay çıktı. İki takım taraftarları, kırdıkları koltukları birbirlerine fırlattı. İki taraftar grubunun birbirlerine koltuk atması, polisin tribüne çıkıp, müdahalede bulunmasının ardından son buldu. Maç sonunda sahaya inip, yedek kulübelerini kırmaya çalışan Şanlıurfaspor taraftarlarına, polis engel oldu. (DHA)
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