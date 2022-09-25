SPOR Olaylı maçta kazanan çıkmadı - Son Dakika
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SPOR Olaylı maçta kazanan çıkmadı

25.09.2022 22:22

SPOR Olaylı maçta kazanan çıkmadıTarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor 1-1Okan ÇALIŞKAN TARSUS (Mersin), (DHA)STAT TarsusHAKEMLER Onur Bingöl, Serdar Osman Akarsu, Sali Burak DemirelTARSUS İDMAN YURDU Abdulaziz - Fatih (Dk. 46 Cengiz), Artun, Oğuzhan (Dk.

SPOR Olaylı maçta kazanan çıkmadı

Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor 1-1

Okan ÇALIŞKAN TARSUS (Mersin), (DHA)

STAT Tarsus

HAKEMLER Onur Bingöl, Serdar Osman Akarsu, Sali Burak Demirel

TARSUS İDMAN YURDU Abdulaziz - Fatih (Dk. 46 Cengiz), Artun, Oğuzhan (Dk. 46 Abdussamed), Alperen, Fatih, Gökhan, Azad, Taha (Dk. 46 Yılmaz), Volkan, Sefa

ŞANLIURFASPOR Aydın - İbrahim, Cumali (Dk. 88 Alican), Kemal, Şahin (Dk. 81 Behlül), Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp (Dk. 81 Erkam), Mert, Mustafa (Dk. 73 Bünyamin), Barış

SARI KARTLAR Azad (Tarsus İdman Yurdu), Cumali, Şahin (Şanlıurfaspor)

GOLLER Dk. 76 Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 10 (P) Kemal (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ayrıca maçta taraftarlar arasında çıkan kavgada, kırılan koltuklar havada uçuştu.

Tarsus İdman Yurdu'nun 76'ncı dakikada attığı golle beraberliği yakalanmasının ardından tribünde olay çıktı. İki takım taraftarları, kırdıkları koltukları birbirlerine fırlattı. İki taraftar grubunun birbirlerine koltuk atması, polisin tribüne çıkıp, müdahalede bulunmasının ardından son buldu. Maç sonunda sahaya inip, yedek kulübelerini kırmaya çalışan Şanlıurfaspor taraftarlarına, polis engel oldu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Şanlıurfaspor, Tarsus, Mersin, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Olaylı maçta kazanan çıkmadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: SPOR Olaylı maçta kazanan çıkmadı - Son Dakika
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