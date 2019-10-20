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Son Dakika Güncel Spor pascal nouma ilk defa seçime katılıyorum, mutluyum

Spor pascal nouma ilk defa seçime katılıyorum, mutluyum

18 dakika önce

SPOR Pascal Nouma İlk defa seçime katılıyorum, mutluyumKaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) -Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

SPOR Pascal Nouma İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum

Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum ve mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak diye konuştu.

Spor pascal nouma ilk defa seçime katılıyorum, mutluyum

Pascal Nouma, Bora Füzesi, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:06 Kaynak: DHA
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