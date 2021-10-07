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SPOR Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel cevabı, oyuncularımız sahada verecektir - Son Dakika

SPOR Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel cevabı, oyuncularımız sahada verecektir

07.10.2021 11:05

Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel cevabı, oyuncularımız sahada verecektirVIDEO YOK"Daha önce Olympiakos'a basketbolda çok güzel bir ders verildi.

Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel cevabı, oyuncularımız sahada verecektir

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"Daha önce Olympiakos'a basketbolda çok güzel bir ders verildi. Aynı başkan oyuncuları otobüsle göndermişti"

"Taraftarın bu sezon için sabırlı olması lazım"

"Mili takımda bence bir değişim zamanıydı"

"O çocukların mutluluğu bana enerji veriyor"

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- Sadettin Saran, Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı açıklamalarla ilgili, "Yakışıksız, saçma sapan, lüzumsuz bir açıklamaydı. O seviyelere inip, lüzumsuz açıklamalar yapmaya gerek yok. En iyi cevabı oyuncularımız orada inşallah verir" dedi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in Fenerbahçe maçı sonrasındaki açıklamalarından, milli takımdaki değişimden çıkardığı kitabın içinde yer alan hayatının dönüm noktalarına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in, Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalara değinen Sadettin Saran, "Fenerbahçe Kongre üyeliğinden önce bir vatandaş, bir spor adamı olarak son derece yakışıksız, saçma sapan, lüzumsuz bir açıklamaydı. O seviyelere inip, lüzumsuz açıklamalar yapmaya gerek yok. En iyi cevabı oyuncularımız deplasmanda inşallah verir. Daha önce Olympiakos'a basketbolda çok güzel bir ders verildi. Aynı başkan oyuncuları otobüsle göndermişti" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIN SABIRLI OLMASI LAZIM"

Fenerbahçe'nin en güçlü şampiyon adaylarından birisi olduğunu söyleyen Saran, "Takımda şu anda iyi bir gidişat var. Özellikle ön taraftar oyuncular uyum sağlarsa şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Tam olarak oturmadı ama iyiye gidişat var. Geçen seneden çok daha iyiyiz. Çok daha iyi oynuyoruz. Taraftarın sabırlı olması ve takıma destek vermesi lazım. Tabii ki veriyorlar ve buna devam etsinler. Zaten görülüyor, en güçlü aday biziz" diye konuştu.

"MİLLLİ TAKIMDA DEĞİŞİM ZAMANIYDI"

Milli takımdaki teknik direktör değişikliğine de değinen Saran, şöyle konuştu:

"Mili takımda bence bir değişim zamanıydı. Güzel bir değişim oldu. Genç, dışardan bir hoca. Bence yerinde bir karar. İnşallah Norveç maçıyla güzel bir çıkış yakalar."

"BURADAKİ TEMEL AMAÇ BEN YAPTIM SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ DEMEKTİ"

Çıkarttığı 'İçindeki dağı AŞ' adlı kitabında gençlere deneyimlerini aktardığını belirten Saran, "Daha önce gençler üniversitelere davet ediyordu. Sonrasında 'kitap kitap' diye bir baskı oluştu. Çok niyetim ya da düşüncem de yoktu ama gençler isteyince hayatımda birtakım yaşadıklarımı, başarılarımı, başarısızlıklarımı anlattım. Buradaki temel amaç ben yaptım siz de yapabilirsiniz demekti. Hayallerinizin önüne kimsenin geçmesine izin vermeyin, umutsuzluğa kapılmayın dedim. Çünkü, gençlerin ileriye dönük bazı kaygıları var. Onları giderme amaçlı yazdım. İnşallah faydalı olur. Atatürk'ün bir lafı vardır. Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. 'Ben hayatımın hiçbir bölümünde umutsuzluğa kapılmadım' diyor Atatürk. Bunu da hatırlatarak pozitif olmaları için umut vermeye çalışıyorum. Kaybedenlerle, kazananlar arasında bazı farklar var. Kaybedenler her zaman geçmişte yaşar ve vaktim yok, yarın yaparız gibi bahaneler üretir. Bunlardan uzak durmalarını ve önlerine bakmalarını öneriyorum. Bu kitap herhalde ilk ve son olacak. İnşallah bu faydalı olsun da sonrasında düşünürüz" ifadelerini kullandı.

"BENİM ÇOK ZOR KARARLARIM OLDU"

Hayatında çok kez zor kararlar vermesi gerektiğine değinen Sadettin Saran, "Birkaç tane örnek aldığım insan var. Bunlardan bir tanesini tartışmasız dünyanın en büyük liderlerinden birisi Atatürk. Aziz Sancar'ı çok beğeniyorum. Müthiş bir başarı. Türkiye'nin son zamanlardaki en büyük gurur kaynağı. Son derece de mütevazi. Aynı şekilde Warren Buffett'ı da Amerika'da senelerce takip ettim. Genelde bu isimler. Büyüdükçe, küçülmeyi bilen insanlar. Benim çok zor kararlarım oldu. Amerika'da çok iyi bir işim vardı üniversiteden sonra. Amerika'dan Türkiye'ye dönme kararı önemli bir karardı. Başlarda zorlansam da hayatımın önemli kararlarından birisi oydu. Ankara'dan İstanbul'a gelmek önemli bir karardı. İş hayatında da ister istemez bazı riskler alıyorsunuz. O risklerin yüzde 50'den fazlası lehinize olunca durum da lehinize oluyor" şeklinde konuştu.

"O ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU İNSANA MÜTHİŞ BİR ENERJİ VERİYOR"

Down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek çeşitli aktiviteler yapan Saran, "Bu bizim hayatımızın önemli bir parçası. Topluma geri verme düşüncesi. En büyük yatırım, iyiliğe yapılan yatırımdır. Biz bu dünyada kiracıyız. Bunu hep söylerim. Gelip, geçeceğiz. Önemli olan kalıcı bir şeyler yapabilmek. Biz de bir şeyler yapıyoruz. Ben de bundan besleniyorum, keyif alıyorum. O çocukların mutluluğu insana müthiş bir enerji veriyor" dedi.

SPOR Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel cevabı, oyuncularımız sahada verecektir
SPOR Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel cevabı, oyuncularımız sahada verecektir
SPOR Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel cevabı, oyuncularımız sahada verecektir
SPOR Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel cevabı, oyuncularımız sahada verecektir
SPOR Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel cevabı, oyuncularımız sahada verecektir

Saadettin Saran, Fenerbahçe, İstanbul, Enerji, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel cevabı, oyuncularımız sahada verecektir - Son Dakika


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