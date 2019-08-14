SPOR Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi

SPOR Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldiVIDEO YOKTaha AYHANMALATYA, (DHA)-UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi.

SPOR Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi

VIDEO YOK

Taha AYHANMALATYA, (DHA)-

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi.

Özel uçakla Malatya Erhaç Havalimanı'na gelen kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Partizan kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, Sırbistan temsilcisi Partizan ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

Takımın havalimanında görüntüleri

Futbolcular ve yöneticilerden detaylar

(FOTOĞRAFLI)



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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