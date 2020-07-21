SPOR Spor İstanbul'dan milli yüzücülere müjde; havuzlar 23 Temmuz'da kullanıma açılıyor - Son Dakika

SPOR Spor İstanbul'dan milli yüzücülere müjde; havuzlar 23 Temmuz'da kullanıma açılıyor

SPOR Spor İstanbul'dan milli yüzücülere müjde; havuzlar 23 Temmuz'da kullanıma açılıyorSpor İstanbul Genel Müdürü İ.

SPOR Spor İstanbul'dan milli yüzücülere müjde; havuzlar 23 Temmuz'da kullanıma açılıyor

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur: "4 tesisi lisanslı ve milli yüzücülere açıyoruz"

"Spor kültürünün gelişmesi için çalışıyoruz"

Olgucan KALKAN/ İstanbul,(DHA) - Pandemi nedeniyle antrenman yapamayan milli sporculara Spor İstanbul'dan sevindirici haber.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Anadolu ve Avrupa yakasında 2'şer olimpik havuzu 2019 başından bu yana yarışlara katılıp, 11 yaş ve üstü milli ile lisanslı sporculara açacaklarını söyledi.

"YELPAZEYİ GENİŞ TUTUP DAHA FAZLA ÇOCUĞU FARKLI SPOR ETKİNLİKLERİYLE BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Spor kültürünün gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Onur, "Spor İstanbul'un amacı İstanbulların daha aktif olması, daha farklı ve daha fazla spor branşlarıyla tanışmaları. Çünkü Türk sporunun gelişmesi için önemli olduğuna inanıyoruz. Önünüze ne kadar spor etkinliği çıkarsa ne kadar farklı spor etkinliği çıkarsa onlardan birinin sizi yakalaması hatta onda ilerleme isteğinin olması ihtimali daha yüksek. O yüzden mümkün olduğunda yelpazeyi geniş tutup daha fazla çocuğu farklı spor etkinlikleriyle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tabii pandemi süreci zorlandığımız bir dönem oldu ama yaz aylarını boş geçirmek istemedik. Şu anda kano, kürek, santranç, bocce, oryantring gibi branşlarda sosyal mesafe kurallarına uygun güzel bir yaz okulu planladık. Ağustos ayının sonuna kadar bu branşlarda çocukları bir araya getiriyor olacağız" dedi.

AİLECE SPOR

"Çocukların spor yapıyor olabilmeleri için ebeveynlerini spor yaparken görebilmeleri gerekiyor" diyen Renay Onur, "Çünkü; büyükler, çocukların rol modeli. Onlar için de sabah sporlarının sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda bu sene sonu hedefimiz 100 noktada İstanbul'a yayın bir şekilde tesis dışında sabahları spor yaptırıyor olmak. Ana olarak tesisler tarafında bunları söyleyebilirim. Etkinliklerin sayısı da artıyor olacak ama orada hala sosyal mesafe kuralı bizi engelliyor. Burada muhtemelen gördüğünüz ilk etkinlik yarı maraton ve arkasından maraton olacak" şeklinde konuştu.

MİLLİ SPORCULAR İÇİN DESTEK

Ulusal ve Uluslararası yarışmalara sporcuların hazırlanabilmesi için tesislerin kullanımını hızlandırdıklarını ve bunu yüzme federasyonu ile beraber harekete geçirdiklerini belirten Onur, İstanbul'da 200'den fazla kulüp bulunduğunu hatırlatarak, "Bu heyecanlı olduğumuz yeni bir konuydu. Perşembe günü duyuracağız. Havuzların halka açılışları İBB Bilim Kurulu tarafından Ağustos ayının sonuna kadar uygun değil. Ancak az sayıda sporcuyla havuzlarımızı açabiliyoruz. Bugüne kadar yüzücüler havuzları maalesef kullanamamışlar. Perşembe günü itibarıyla Ağustos sonuna kadar Anadolu'da 2, Avrupa'da 2 olimpik havuzumuzu İstanbul'daki lisanslı yüzücülere, 2019 başından bu yana yarışlara katılıp bitirmiş lisanslı ve milli yüzücülere açıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

BUZ PATENİ SALONU DA AĞUSTOS AYI SONUN KADAR AÇILIYOR

Yüzme dışında buz pateni için de müjde veren İ. Renay Onur, "Buz pateni tesislerimizde 5 yıldır buz yenilenmemiş. Buz bozulmuş ve kalınlaşmıştı. Onun yenilenmesi tamamlandı. Çarşamba ya da Perşembe günü de Silivrikapı buz pistini de ağustos ayının sonuna kadar sadece müsabakalarda başarılı olmuş lisanslı sporcular ve milli sporculara gün boyunca istedikleri kadar antrenman yapabilmeleri için açıyor olacağız" dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE ANTRENMANSIZ KALDIKLARI İÇİN AĞUSTOS SONUNA KADAR O ARAYI KAPATABİLECEKLERİ GÜZEL BİR İMKAN OLACAK VE VİRÜS BULAŞI TEHLİKESİ İÇİN ÖNLEMLERİMİZ VAR"

Pandemi sürecinde sağlığa ve virüsün bulaşı riskine karşı önlemli davrandıklarını da söylen Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz fitness tarafında kurallara temmuz ayının başından beri uyarak açılışımızı yaptık. Şu anda geçen sene aynı tarihlerde tesisleri kullananların yüzde 20'si kadar kullanım var. Gelen herkes de çok memnun. Havuz tarafında biraz daha farklı. Soyunma odaları ve duşları açmayacağız. Islak zemin uygun bir ortam olmuyor. Fakat havuz kenarında sporculara duş imkanı sağlıyor olacağız. Orada giyinip, duşlarını alacaklar. Antrenmanlarını yapıp gidebilecekler. Zaten şu anda diğer kulüplerde de benzer bir uygulamanın olduğunu görüyoruz. Pandemi sürecinde antrenmansız kaldıkları için Ağustos sonuna kadar o arayı kapatabilecekleri güzel bir imkan olduğunu düşünüyorum."

AÇILIŞ TÖRENİ PERŞEMBE GÜNÜ

Öte yandan havuzların açılış lansmanı 23 Temmuz Perşembe günü Fatih Spor Kompleksi'nde 11.00'de düzenlenecek törenle gerçekleşecek. Açılışa Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da katılacak.

SPOR Spor İstanbul'dan milli yüzücülere müjde; havuzlar 23 Temmuz'da kullanıma açılıyor

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 02:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Spor İstanbul'dan milli yüzücülere müjde; havuzlar 23 Temmuz'da kullanıma açılıyor - Son Dakika
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