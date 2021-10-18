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Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

18.10.2021 22:06
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-3 mağlup etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Emre Akbaba sol kanattan ortayı yaptı, kale sahasında Awaziem kafayı vurdu top üstten auta gitti.

55. dakikada Umut Güneş'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2

71. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.

77. dakikada Diedhiou'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-2

78. dakikada Davidson'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 6-2

87. dakikada Mustafa Pektemek kale sahası içinden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 6-3

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Juanfran xx, Awazıem xx, Milinovic xx, Borja xx, Fatih Aksoy xx (Novais dk. 84 x), Umut Güneş xx, Efecan Karaca xxx, Davidson xxx (Efkan Bekiroğlu dk. 81 x), Emre Akbaba xxx, Diedheou xxx (Candeias dk. 81 x)

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy, Ahmet Ildız, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Kayserispor: Lung x, Onur Bulut xx, Kolovetsıos x, Hosseini x, Carole x (Mane dk. 61 x), Yasir Subaşı x, Attamah x (Mustafa Pektemek dk. 61 x), Emrah Başsan x (kemen dk. 85 ?), İbrahim Akdağ x (Campanharo dk. 85 ?), Thiam x, Gavranovic xx

Yedekler: Bilal Bayazıt, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, İlhan Parlak, Ramazan Civelek

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Onur Bulut (dk. 8), Gavranovıc (dk. 14), Mustafa Pektemek (dk. 87) (Kayserispor), Efecan Karaca (dk. 13), Hosseini (dk. 21 kk), Davidson (dk. 44 ve 78), Umut Güneş (dk. 55), Diedhiou (dk. 77) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Awaziem, Umut Güneş (Alanyaspor), Yasir Subaşı, İbrahim Akdağ, Campanharo (Kayserispor)

(Rıza Yanık/İHA)

Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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