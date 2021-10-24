Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

12. dakikada Alanyaspor hızlı atağa çıkarken Luiz Gustavo araya girdi ve topu kaptı. Seken topu alan Serdar Dursun'un ceza sahası içinde vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı'da kontrol etti.

4. dakikada sağ kanattan Pelkas'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun 'un volesinde meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı 'da kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

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