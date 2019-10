SPOR TFF, ana sponsoru Mercedes Benz ile sözleşmeyi 2023'e kadar uzattı

SERHAN TÜRK İSTANBUL,(DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında, 1996 yılından bu yana kesintisiz olarak süren sponsorluk sözleşmesi 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, TFF başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım oyuncuları ve Mercedes-Benz Türk yöneticileri katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımımızın ana sponsoru Mercedes-Benz Türk ile yapacağımız sözleşme yenileme törenimize hoş geldiniz. Davetimizi teşrif eden sizleri, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Federasyonumuzun en uzun soluklu sponsoru ve bugün atacağımız imzayla, 1996 yılından beri aralıksız süren iş birliğimizi 4 yıl daha uzatıyoruz. 23 yıl dile kolay... Yol arkadaşlığımızda çeyrek asrı geride bırakıyoruz. Dünyada da örneği çok az olan bir sponsorluk anlaşmasını imzalamanın gururunu yaşıyoruz. Bir otobüs ile başlayan iş birliğimiz, büyük bir araç filosuna dönüştü ve kendilerine bu özverili yaklaşımları için çok teşekkür ediyoruz. Türk futboluna olan bu özel ilgilerinin daha uzun yıllar sürmesini diliyoruz. 1996 yılından bu yana, A Milli Takımımızın aralıksız yanında olan Mercedes-Benz Türk sadece maddi değil özellikle manevi desteği ile de bu süreçte kazandığımız başarılarda önemli rol üstlendi. Kendileri ile çok güzel bir dayanışma örneği gösterdik. Yol arkadaşlığımız sürecinde, 4 Avrupa Şampiyonası, 1 Dünya Kupası finallerine katılma heyecanını hep birlikte yaşadık. Sadece finallere katılmakla kalmadık, Dünya üçüncüsü olduk. Avrupa Şampiyonaları'nda yarı final ve çeyrek final oynadık diye konuştu.

HOCAMIZA, EKİBİNE, KADROMUZA İNANIYORUZ

EURO 2020 yolunda teknik direktör Şenol Güneş, ekibi ve takımına inandıklarını ifade eden Özdemir, Bu başarılarımızdan birisine, tarihimizde ayrı bir yeri olan Dünya üçüncülüğüne Sayın Şenol Güneş hocamızla ulaştık. Bu gururu bizlere yaşattığı için kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hocamıza, ekibine, kadromuza inanıyoruz, güveniyoruz ve daha önemli başarılara ulaşmayı ümit ediyoruz. İnşallah ülke olarak, istikrarlı bir turnuva takımı olup, sadece 2020'nin değil 2022'nin, 2024'ün, hatta önümüzdeki tüm finallere katılmanın coşkusunu hep beraber yaşayacağız şeklinde konuştu.

2020 FİNALLERİ BİLETİNİ, BİR AN ÖNCE CEBİMİZE KOYMAK İSTİYORUZ

Şenol Güneş ile birlikte Milli takımda iyi bir aile havası yakalandığına dikkat çeken Nihat Özdemir, En büyük arzumuz, Şenol Güneş hocamızla, çok iyi bir ailesi havası yakalayan A Milli Takımımızın, basamakları hızla çıkarak dünyada ilk 10'a girmesi... Bu yolda, her müsabaka, her puan çok değerli, çok önemli. Önümüzde Arnavutluk ve Fransa maçlarımız var, 2 maçtan hedeflediğimiz puanları alıp, 2020 finalleri biletini, bir an önce cebimize koymak istiyoruz. Şu ana kadar grubumuzda harika bir performans sergileyen takımımıza cani gönülden başarı diliyorum. Türk halkının destekleri ile Milli Takım haftasını milli bayrama dönüştüreceğimize inanıyorum. Yaptığımız bu anlaşmanın A Milli Futbol Takımımıza itici güç olmasını temenni ediyorum. Buradan tüm sponsorlarımıza maddi ve manevi tüm destekleri için şükranlarımı iletiyorum. Katılımlarınızla bizleri çok onurlandırdınız, siz değerli misafirlerimize tekrar teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.

SÜER SÜLÜN MİLLİ TAKIMLARIMIZIN EN UZUN SOLUKLU DESTEKÇİSİ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Milli takımın en uzun soluklu destekçisi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Türkiye Milli Futbol Takımları'nın en uzun soluklu ve istikrarlı destekçilerinden biri olduğumuz için çok mutluyuz. Mercedes-Benz Türk olarak 23 yıldır her koşulda Milli Takımlarımızın yanında yer aldık ve bugün bu desteğimizi 4 yıl daha uzatmak üzere imza atıyoruz. Ülkemizi dünyada da başarıyla temsil eden takımlarımıza olan desteğimizi sürdürme konusunda kararlı ve istikrarlıyız. Tüm Mercedes-Benz Türk ailesi olarak özellikle önümüzdeki günleri iple çekiyoruz. 11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de Fransa maçlarında elde edecekleri galibiyetler karşılığında 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak Milli Takımımıza canı gönülden başarılar diliyor; tüm sporcularımızın ve Federasyon'un yeni başarılara imza atmasını temenni ediyoruz dedi.

OTOBÜS MAKETİ HEDİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün tarafından yeni sözleşmelere imza atıldı. İmza töreninde TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yer aldı.

Törende Süer Sülün tarafından Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e Milli Takım otobüslerinin bir çeşit minyatürü olan ve aynı görsellerle giydirilmiş otobüs maketi hediye edildi. Başkan Nihat Özdemir ise Süer Sülün'e imzalı bir Milli Takım forması takdim etti. İki kurum arasındaki iş birliği imza töreninin ardından filo önünde çekilen fotoğraf ile sona erdi.