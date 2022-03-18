Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

18.03.2022 18:57
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sağ kanattan içeriye giren Emeka Eze'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada orta sahada bulunan Melih Kabasakal'ın pasında ceza yayında topu alan Eslem Öztürk'ün plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

31. dakikada sol kanattan içeri giren Olawoyin, Ologo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltıda topun başına geçen Emeka Eze meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

44. dakikada Eslem Öztürk'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Jetmir Topalli'nin ceza sahası içinde düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

58. dakikada Valon Ethemi'nin sol kanattan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

59. dakikada Oğuzhan Berber'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz topu aldı. İbrahim'in sağ tarafa pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda kaleci Metin Uçar meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın xx, Deniz Turgut xx, Hüseyin Aylak xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Ologo xx, Okan Erdoğan xx, Ali Yaşar xx, Melih Kabasakal xx, Muammer Sarıkaya xx (Eduart Rroca dk. 70 x), Eslem Öztürk xx (Mertan Caner Öztürk dk. 88 ?), Jetmir Topalli xx (Emir Kaan Gültekin dk. 70 x), Valon Ethemi xx, İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: İsmail Şahinbaş, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez, Aldin Cajic, Egehan Gök

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Erkam Reşmen xx, Fatih Solmaz xx, Muharrem Cinan xx, Yaw Ackah xx, Taşkın Çalış xx (Djibrilla dk. 46 x, Taha Batuhan Yayıkcı dk. 90+4 ?), Hamza Gür xx (Ziya Alkurt dk. 46 x), Uzodimma xx, Olawoyin xx, Emeka Eze xx

Yedekler: Boran Güngör, Aykut Çeviker, Uğur Utlu, Arb Manaj

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Jetmir Topalli (dk. 44) (İstanbulspor), Emeka Eze (dk. 32) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Djibrilla (Ankara Keçiörengücü)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika
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