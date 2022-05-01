Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1

01.05.2022 18:37
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-1 mağlup etti. Ümraniye bu sonucun ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada Yusuf Emre'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Yacine Bammou yakın mesafeden kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada sağ kanattan hızlı atak geliştiren Ümraniyespor'da Oğuz rakibini geçerek son çizgiden ceza sahası içine verdiği pasta Yacine Bammou'nun vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

24. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan açtığı ortaya kafayı vuran Yusuf Emre meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

37. dakikada Vrsajevic'in sağ taraftan ceza sahası içine ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak isterken top Del Valle'nin önünde kaldı. Del Valle'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

43. dakikada Yacine Bammou'dan pasını alan Kartal Kayra, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Yasin topu kornere çeldi.

47. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya Yusuf Emre'nin ceza yayı üzerinden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 4-0

65. dakikada Ali Doğan ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleye doğru giden sert şutta Berk Tosun yakın mesafeden son dokunuşu yaparak topu ağlara gönderdi. 4-1

85. dakikada Mustafa Karagöz'ün ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta kaleci Yasin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Tarık Güldal xx, Adem Şahan xx, Mahmut Gülle xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Tomislav Glumac xx, Faruk Can Genç xx, Kartal Kayra Yılmaz xxx, Onur Ayık xx (Ajdin Hasic dk. 59 xx), Yusuf Emre Gültekin xxx (Mustafa Karagöz dk. 79 xx), Oğuz Gürbulak xx (Atalay Babacan dk. 69 xx), Yonathan Del Valle xx (Idrissa Camara dk. 59 xx), Yacine Bammou xxx (Stefano Napoleoni dk. 69 xx)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Serkan Göksu, Fatih Şanlitürk, Atakan Üner

Teknik Direktör: Recep Uçar

Balıkesirspor: Yasin Berber x, Ayberk Kaygısız x, Sedat Dursun x, Alperen Erdinç x (Ali Doğan dk. 46 x), Batuhan İşçiler x, Berk Tosun x, Hüseyin Karabey x, Oltion Bilalli x (İbrahim Çolak dk. 46 x), Hasan Genç Bingül x (Anıl Taşdemir dk. 73 x), Güney Keleş x (Doğa İşeri dk. 73 x), Bedirhan Kolkoparan x (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 46 xx)

Yedekler: Yiğithan Kır, Enes Karabulut, Sedat Kurnaz, Görkem Altun, Berkan Aykurt

Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık

Goller: Yacine Bammou (dk. 3), Yusuf Emre (dk. 24 ve 47), Del Valle (dk. 37) (Ümraniyespor), Berk Tosun (dk. 65) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Ayberk, Ali Doğan (Balıkesirspor)

(İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın/İHA)

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1

YORUMLAR
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Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi... Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi...

Balıkesirspor, Ümraniyespor, Yusuf Emre, Spor Toto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Balıkesirspor: 1 - Son Dakika
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