Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 24.Hafta - Son Dakika
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Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 24.Hafta

17 dakika önce

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 24.haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe A.Ş karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 3-3'luk eşitlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı.

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Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 24.haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe A.Ş karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 3-3'luk eşitlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı.


Stat: Sümer Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam xx, Erkan Kırçıl xx, Deniz Apaçık xx


Hes Kablo Kayserispor U17: Abdulkadir Taştan xx, Sabahattin Semi Şahin xx, (Safa Bağçı x dk.56) Fevzican Kelebek xx, Zafer Sunca xx, Göktuğ Yayla x, (Enes Koçoğlu x dk.46), Ahmet Can Kenger xx, (Yakup Türkmen x dk.73), Hayrullah Erkip xx, Ahmet Kağan Malatyalı x, (Alperen Elmas x dk.46), Yunus Emre Kılınç xx, Mehmet Eray Özbek xx, Ethem Balcı xx


Göztepe A.Ş U17: Bartu Dinç xx, Taha Yasin Avcı xx, Murat Altay x, Mete Şentürk x, Yiğithan Turhan x, Ömer Faruk Gümüş xx, Yiğit Ferhat Genç xx, (Recep Güleç x dk.75), Mehmet Gündüz xx, (Ege Parmaksız x dk.81), Kaan Özder xx, Fikret Selçuk xx, Altay Özkan xx,


Goller: Mehmet Eray Özbek (dk.21 ve dk.82 (pen), Ethem Balcı (dk.89) (Hes Kablo Kayserispor U17), Altay Özkan (dk.34), Kaan Özder (dk.43),Fikret Selçuk (dk.45+1) (Göztepe A.Ş U17)


Sarı Kartlar: Göktuğ Yayla, Emre Kılınç, Sabahattin Semi Şahin (Hes Kablo Kayserispor U17)


Kırmızı Kart: Fikret Selçuk dk.82 (Göztepe A.Ş) - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:14 Kaynak: İHA
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