Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta Kayseri
'yi tek takım olarak temsil eden Talasgücü Belediyespor, Mersin
'de oynadığı maçta Medcem Silifke
Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Silifke İlçe Stadı
Hakemler: Ümit Çakır xx, Halil Karakuş xxx, Nezihi Aytar xx
Medcem Silifke Belediyespor: Selçuk
Üredi xxx, Yahya Bilgilioğlu xxx, Tugay Şahin xxx, Recep Mertcan Eskin xxx, Burak Bilgen xxx, Umut Şahin xxx, Mahsum Kara xxx, Yılmaz Lüle xx, (Mert Yarar x dk 57) Necati Önal xxx, Ekrem Solak xxx, (Veysel Okur x dk 80) Azat Mamuk xxx, (İbrahim Kök x dk 72)
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut
Mete xx, Rafet Kayapınar
x, (Göksel Arsoy
xx dk 46) Mehmet Tahir
Kalem ?, Burak Öztürk xxx, Ali Yılmaz xx, Recep Daylak xx, Okan Yenidünya xx, (Turan Derecik
x dk 80) Mustafa İlkay Kartal
xx, Furkan Özdemir x (Süleyman Öztürk x dk 70) Yusuf Eser x, Ertuğrul Yalman x
Goller: Necati Önal dk 28, Azat Mamuk dk 45 (Medcem Silifke Belediyespor)
Kırmızı Kart : Mehmet Tahir Kalem dk 1 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ