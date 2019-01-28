Son Dakika Haberleri: Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup

53 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta Kayseri'yi tek takım olarak temsil eden Talasgücü Belediyespor, Mersin'de oynadığı maçta Medcem Silifke Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta Kayseri'yi tek takım olarak temsil eden Talasgücü Belediyespor, Mersin'de oynadığı maçta Medcem Silifke Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Silifke İlçe Stadı

Hakemler: Ümit Çakır xx, Halil Karakuş xxx, Nezihi Aytar xx

Medcem Silifke Belediyespor: Selçuk Üredi xxx, Yahya Bilgilioğlu xxx, Tugay Şahin xxx, Recep Mertcan Eskin xxx, Burak Bilgen xxx, Umut Şahin xxx, Mahsum Kara xxx, Yılmaz Lüle xx, (Mert Yarar x dk 57) Necati Önal xxx, Ekrem Solak xxx, (Veysel Okur x dk 80) Azat Mamuk xxx, (İbrahim Kök x dk 72)

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Rafet Kayapınar x, (Göksel Arsoy xx dk 46) Mehmet Tahir Kalem ?, Burak Öztürk xxx, Ali Yılmaz xx, Recep Daylak xx, Okan Yenidünya xx, (Turan Derecik x dk 80) Mustafa İlkay Kartal xx, Furkan Özdemir x (Süleyman Öztürk x dk 70) Yusuf Eser x, Ertuğrul Yalman x

Goller: Necati Önal dk 28, Azat Mamuk dk 45 (Medcem Silifke Belediyespor)

Kırmızı Kart : Mehmet Tahir Kalem dk 1 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Silifke, Kayseri, Spor
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