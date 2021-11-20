Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

59. dakikada penaltıda topun başına geçen Pedro Henrique yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1

58. dakikada ceza sahası içinde Hasan Ali Kaldırım 'ın topa el ile müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir , sahasında karşılaştığı DG Sivasspor 'u 2-1 mağlup etti.

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