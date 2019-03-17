Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

1 saat önce

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru BURSA (İHA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı), System.String[]
Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru BURSA (İHA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Saivet'in ara pasında kaleciyle karşı kalan Onur'dan önce Muslera topun sahibi oldu. 14. dakikada Saivet'in ortasında defanstan seken topa gelişine vuran Aytaç'ın şutunu Muslera son anda ayaklarıyla kornere çeldi. 15. dakikada Yusuf Erdoğan'ın getirdiği topa kayarak vuran Sakho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 42. dakikada Lima'nın pasında ceza sahasında buluşan Saivet'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-0 45+2. dakikada Mariano'nun içeri çevirdiği topu iyi takip eden Ndiaye farkı bire indirdi. 2-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Sekan Ok xx, İsmail Şencan xx Bursaspor: Okan Kocuk xx, Abdullahi Shehu xx, Aurelien Chedjou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xxx, Henri Saivet xxx, Onur Atasay xx (Allano Lima dk. 38 xxx), Diafra Sakho xxx Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Lasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Kubilay Kanatsızkuş, Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Umut Nayir Teknik Direktör: Samet Aybaba Galatasaray: Fernando Muslera x, Mariano Ferreira xx, Chistian Luyindama xx, Marcao xx Emre Taşdemir xx, Ryan Donk xx, Badou Ndiaye xx, Sofiane Feghouli xx, Younes Belhanda xx, Henry Onyekuru xx, Mbaye Diagne xx Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Kostan Mitroglou, Semih Kaya, Suğdat Çelik Teknik Sorumlu: Fatih Terim Goller: Sakho (dk. 15), Saivet (dk. 42) (Bursaspor), Ndiaye (dk. 45+2) (Galatasaray) Sarı kartlar: Lima (Bursaspor), Luyindama (Galatasaray)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:11 Kaynak: İHA

Bursa, Galatasaray, Bursaspor, Güncel
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