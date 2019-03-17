Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

Ahmet Faruk
Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru BURSA (İHA) - Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray
'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Saivet'in ara pasında kaleciyle karşı kalan Onur'dan önce Muslera
topun sahibi oldu. 14. dakikada Saivet'in ortasında defanstan seken topa gelişine vuran Aytaç'ın şutunu Muslera son anda ayaklarıyla kornere çeldi. 15. dakikada Yusuf Erdoğan
'ın getirdiği topa kayarak vuran Sakho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 42. dakikada Lima
'nın pasında ceza sahasında buluşan Saivet'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-0 45+2. dakikada Mariano'nun içeri çevirdiği topu iyi takip eden Ndiaye farkı bire indirdi. 2-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, Sekan Ok xx, İsmail Şencan
xx Bursaspor: Okan Kocuk
xx, Abdullahi Shehu xx, Aurelien Chedjou xx, Ertuğrul Ersoy
xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara
xx, Yusuf Erdoğan xxx, Henri Saivet
xxx, Onur Atasay xx (Allano Lima dk. 38 xxx), Diafra Sakho
xxx Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Lasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Kubilay Kanatsızkuş, Burak Kapacak, Ramazan Keskin
, Umut Nayir Teknik Direktör: Samet Aybaba
Galatasaray: Fernando Muslera
x, Mariano Ferreira xx, Chistian Luyindama xx, Marcao xx Emre Taşdemir
xx, Ryan Donk
xx, Badou Ndiaye
xx, Sofiane Feghouli
xx, Younes Belhanda
xx, Henry Onyekuru
xx, Mbaye Diagne
xx Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Yılmaz Çalık
, Selçuk İnan
, Sinan Gümüş
, Martin Linnes
, Ömer Bayram
, Emre Akbaba
, Kostan Mitroglou, Semih Kaya
, Suğdat Çelik Teknik Sorumlu: Fatih Terim
Goller: Sakho (dk. 15), Saivet (dk. 42) (Bursaspor), Ndiaye (dk. 45+2) (Galatasaray) Sarı kartlar: Lima (Bursaspor), Luyindama (Galatasaray)
(İHA)